Muş Belediye Başkanı Asya, gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ensar Vakfı yürütücülüğündeki "Gençlik Fısıltıları Bölgesel İstihdama Genç Bakış" projesi çalıştayına katıldı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından "Erasmus+Programı Gençlik Diyaloğu" bünyesinde desteklenen ve İstanbul'da bir otelde düzenlenen çalıştayın Doğu Anadolu Bölgesi paneline, panelist olarak katılan Asya, gençlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Asya, gençlere yönelik çalışmalarından dolayı Ensar Vakfı'na teşekkür etti.

Gençliğin toplum üzerindeki önemine değinen Asya, yerelde gençlere yönelik yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Altyapı ve üstyapı hizmetlerinin yanı sıra bilgi evleri ve kültür merkezleri yaparak buralarda icra edilen faaliyetlerle gençlerin istihdamını kolaylaştıran projelere öncülük ettiklerini ifade eden Asya, tekstil atölyeleri inşa ederek bu alanda somut adımlar attıklarını belirti.

Asya, sorun cevap bölümünde kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.