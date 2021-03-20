Muş Ovası, Afrika'dan Sibirya'ya göç eden kuşlara ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

Muş Ovası, Afrika'dan Sibirya'ya göç eden kuşlara ev sahipliği yapıyor

20.03.2021 11:17
Muş Ovası, Afrika'dan Sibirya'ya göç eden kuşlara ev sahipliği yapıyor, System.String[]

Muş Ovası, sulak alanları ve zengin florasıyla 350 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Muş Ovası, sulak alanları ve zengin florasıyla 350 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin önemli kuş göç güzergahları arasında bulunan Muş Ovası'nda türlerin geçişi hem gözlemcilerin hem de fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Afrika'dan gelip Hatay'dan ülkeye giriş yapan yüzlerce kuş türü, Muş Ovası'ndan geçerek Sibirya'ya göç ediyor.

Göçün başlamasıyla kente gelen kuş gözlemcileri, erken saatlerde ovanın yolunu tutarak, kuş türlerini fotoğraflayıp kayıt altına alıyor.

Kuş gözlemcisi Mustafa Çulcuoğlu, AA muhabirine, kuşların göç güzergahlarını izlediklerini anlattı.

Çulcuoğlu, "Dünya üzerinde kuzey ve güney arasında 3 önemli kuş göç yolu var. Bunlardan birisi ülkemizde. Dünya üzerindeki en önemli kuş göç yollarından biri Muş Ovası. Burası kuşlara ev sahipliği yapıyor. Ovada yaklaşık 350 kuş türü bulunmakta ve kayıtları var." dedi.

Afrika'dan ülkeye giriş yapan kuşların, kuzeye geçerken son çıkış kapılarından birisinin Muş Ovası olduğunu anlatan Çulcuoğlu, "Kuşlar buradan Sibirya bölgesine giderek üredikleri yaşam alanlarını buluyor." diye konuştu.

"Güvenli ve sağlıklı yaşam alanı olduğu için kuşlar Muş Ovası'nı tercih ediyor"

"Muş Ovası kuş göçü için çok önemli. Muş'ta iz bırakmaya geldik. Muş Ovası'nda güzel çalışmalar yapacağız. Her yıl göç 14 Şubat'tan sonraki günlerde başlar." diyen Çulcuoğlu, şöyle devam etti:

"Ovaya leylekler de gelmiş. Diğer kuşlar da gelecek. Ova haziranın sonuna kadar 350 kuş türüne ev sahipliği yapacak. Bu alanlara lütfen herkes sahip çıksın. Burada toy kuşları var. Bu kuşların, burada hem ürediklerini hem de kışladıklarını biliyoruz. Dünya üzerinde en az kalan kuşlardan biri. Bunun için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tür eylem planı hazırladı. Biz de kuşları kayıt altına alırsak, tür eylem planına dahil ederek katkıda bulunacağız. Her an güneyden bir tür kuşun gelip kuzeye gittiğini görebiliriz. Toylara sahip çıkalım, telli turna ve Anadolu dağ turnası Muş Ovası'nda var. Güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanı olduğu için kuşlar Muş Ovası'nı tercih ediyor. Bu ovayı binlerce yıldır doğadaki canlılar kullanıyor. Bizler de burada tarama yapıyoruz. Çocukluğumdan beri kuşların yaşam alanlarını inceliyorum. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüklerinin çalışmalarında yer alıyorum."

"Her kuş türünün karşımıza çıkacağı bir alandayız"

Alpay Salih Aloğlu da 12 yıldır boş zamanlarında kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığı yaptığını söyledi.

Devletin kuş ile ilgili birçok projesine destek verdiklerini anlatan Aloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin farklı illerine giderek kuş türlerini gözlemliyoruz. Muş Ovası'nda 2 günden beri gözlem yapıyoruz. Dünden beri yaklaşık 40 tür kuş gördük. Kuşların göçleri başladı. Kuş türlerini tespit ediyoruz. Her kuş türünün karşımıza çıkacağı bir alandayız. Avcılara söylüyorum, bir günlük düşünmeyelim. Geleceğimizi ve çocuklarımızı düşünerek hareket edelim. Avcılarımızın hayvanları öldürmek üzerine değil korumak üzerine çalışma yapması daha güzel olur."

Türkiye, Afrika, GÖÇ, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş Ovası, Afrika'dan Sibirya'ya göç eden kuşlara ev sahipliği yapıyor - Son Dakika


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