Kazım Güngör ise olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

CHP'li Özkoç: 'Biz Geldiğimizde Saray Anlayışı Olmayacak. Türkiye'nin İtibarı Kendi Ülkesidir ve Milletidir. Millet Açken, Bir Ülkenin İtibarı Olmaz'

Kaynak: AA

Saray, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muş'ta 92 yaşındaki adam eşini av tüfeğiyle öldürdü - Son Dakika

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