Muş'ta STK ve meslek kuruluşlarının etkinlik ve genel kurulları ertelendi - Son Dakika

Muş'ta STK ve meslek kuruluşlarının etkinlik ve genel kurulları ertelendi

Muş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun dünkü toplantısında STK, meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesi kararı alındı.

Muş'ta STK ve meslek kuruluşlarının etkinlik ve genel kurulları ertelendi, System.String[]

Muş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun dünkü toplantısında STK, meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesi kararı alındı.

Muş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 2 Ekim 2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23, 27. ve 72. maddelerine göre, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp STK, meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesi kararı alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Bilindiği üzere dünyada halen Covid-19 salgını ve vaka artışları devam etmekte olup özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı görülmektedir. Birçok Avrupa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerine yönelik yeni kısıtlamalara gidilmektedir. Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından bakanlığımıza hitaben gönderilen ilgi yazıda; "Dünyayı tehdit etmeye devam eden korona virüs pandemisine yönelik olarak; Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nca ülkemizdeki ve Dünya'daki en güncel bilimsel gelişmeler ve deneyimler takip edilmekte, bu kapsamda pandeminin ülkemizdeki kontrolüne yönelik çalışmalar yürütülmekte teknik rehberler ve protokoller yayınlamakta ve güncellenmektedir. Dünyada halen korona virüs vaka artışları devam etmektedir. Ülkemizde de korona virüs vakalarının devam etmekte olması, her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına alınmış olsa da önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış gösterebilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasını ve ileri tarihe ertelenmesini önermiştir." denilmektedir. Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığının ilgi yazısı ve Korona virüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, 2 Ekim 2020 tarihinden itibaren 1 Aralık 2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin (genel kurul gibi toplantılar dahil olmak üzere) ertelenmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararına varılmıştır" ifadelerine yer verildi. - MUŞ

Sivil Toplum Kuruluşları, Koronavirüs, toplum, Muş, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 11:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Muş'ta STK ve meslek kuruluşlarının etkinlik ve genel kurulları ertelendi - Son Dakika

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