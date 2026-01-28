Musa Yüksel, Tire 2021 FK ile yolları ayırdı - Son Dakika
Spor

Musa Yüksel, Tire 2021 FK ile yolları ayırdı

Musa Yüksel, Tire 2021 FK ile yolları ayırdı
28.01.2026 12:11
Tire 2021 FK, forvet Musa Yüksel ile yollarını ayırdığını açıkladı. Başarılar diliyoruz.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Tire 2021 FK takımı forveti Musa Yüksel'le yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Tire Futbol Kulübü olarak Musa Yüksel'e emekleri ve katkıları için teşekkür ederiz. Kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi.

Bu sezon Tire 2021 FK'da Ziraat Türkiye Kupası dahil olmak üzere 7 resmi maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu 152 dakika süre aldı, gol sevinci yaşayamadı.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

