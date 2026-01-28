3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Tire 2021 FK takımı forveti Musa Yüksel'le yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Tire Futbol Kulübü olarak Musa Yüksel'e emekleri ve katkıları için teşekkür ederiz. Kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi.
Bu sezon Tire 2021 FK'da Ziraat Türkiye Kupası dahil olmak üzere 7 resmi maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu 152 dakika süre aldı, gol sevinci yaşayamadı.
Son Dakika › Spor › Musa Yüksel, Tire 2021 FK ile yolları ayırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?