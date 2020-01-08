MÜSİAD'dan kan bağış kampanyasına destek - Son Dakika
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MÜSİAD'dan kan bağış kampanyasına destek

6 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gaziantep Şubesinde Geleneksel Kan Bağışı Kampanyası gerçekleştirildi.

MÜSİAD'dan kan bağış kampanyasına destek, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gaziantep Şubesinde Geleneksel Kan Bağışı Kampanyası gerçekleştirildi. MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, MÜSİAD üyeleri ve çalışanları da kan bağışı kampanyasına destek verdi.


MÜSİAD Gaziantep binasında düzenlenen kan bağışı kampanyasında kan veren Başkan Çelenk, "MÜSİAD yönetim kurulundan, üyelerine kadar, kanın acili yetinin, sürekli ihtiyaç olduğunun farkındayız. MÜSİAD ailesi olarak bu farkındalık projemizi "Senin Kanın, Başkasının Canı" sloganı ile kan bağışı programımızı geleneksel hale getirdik" dedi


"Dayanışma ruhu bizim kanımızda var"


Kan bağışının dayanışma örneklerinden olduğunu ifade eden Çelenk, "Kan bağışı toplumumuzda en büyük dayanışma örneklerindendir. Sadece bir farkındalık projesi yürütmüyoruz, kan vermeyi sorumluluk olarak görüyoruz. Öyle ki Türk Kızılay'ı her gün hastaları için 9 bin ünite kan bağışı yapmak zorunda. Bizler şehrimize ve bölgemize örnek olmak amacıyla düzenli periyotlar halinde tüm üyelerimiz ve çalışanları, eş dost, sevenlerimiz ve bizi destekleyenlerimiz ile birlikte MÜSİAD Gaziantep Dernek Binamızda kan bağışında bulunuyoruz" şeklinde konuştu.


"Türk Kızılay'ı gururumuz"


Türk Kızılayı'nın gururları olduğunu kaydeden Çelenk, "Türk Kızılay'ı dünyanın neresinde dara düşmüş, mağdur ve mazlum varsa oraya el uzatan bir kurumdur. Türk Kızılay'ı sadece kan ihtiyacını karşılamıyor, kimin nerede bir ihtiyacı varsa el uzatıyor. Bugün dünyanın neresinde bir acil çağrı duysa elini uzatan Türk Kızılay'ı bulunduğu afet bölgesine ilk önce giden ve en son elini çekendir. Bu sebepten ötürü bizler de elimizden ne geliyorsa yapacağız ve Türk Kızılay'ımızın yanında duracağız" dedi.


Katılımcılara ödül


MÜSİAD Gaziantep Şubesi'nde gerçekleştirilen kan bağışı programında tüm katılımcılara, günün anlam ve önemini hatırlatacak hediye takdim eden Başkan Çelenk, katılımcılar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:05 Kaynak: İHA
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