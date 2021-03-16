MÜSİAD Başkanı Kaan, enflasyonla mücadelede üretimin önemine vurgu yaptı - Son Dakika

MÜSİAD Başkanı Kaan, enflasyonla mücadelede üretimin önemine vurgu yaptı

16.03.2021 21:27

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, enflasyonu düşürmek için ciddi şekilde çalışmak gerektiğini belirterek "Üretimi, arzı artırdığımız zaman enflasyonda düşüş meydana gelecektir çünkü bizim bir kırmızı çizgimiz var, o da faiz." dedi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, enflasyonu düşürmek için ciddi şekilde çalışmak gerektiğini belirterek "Üretimi, arzı artırdığımız zaman enflasyonda düşüş meydana gelecektir çünkü bizim bir kırmızı çizgimiz var, o da faiz." dedi.

Bilal Saygılı Cami ve Külliyesi'nde düzenlenen MÜSİAD İzmir Şubesi 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Kaan, 2020'de sağlık krizi ile başlayan sürecin zaman içinde ülkelerin ekonomik dengelerinin bozulmasıyla global bir iktisadi krize dönüştüğünü söyledi. Bu sürecin bugünden yarına bitmesinin mümkün görünmediğine değinen Kaan, sürecin yeni tehdit ve fırsat algıları da oluşturduğunu vurguladı. Salgınla küreselleşmenin sorgulanır bir hale geldiğini aktaran Kaan, yeni güç dengelerinin hesabı yapılırken Asya ekonomilerinin üretim, tedarik ve lojistikte yeni merkez olarak ön plana çıktığını ifade etti.

Yerli ve milli sermaye ve sanayileşme politikalarının Türkiye'yi 2023 ve sonrası hedeflere taşıyacak yegane eksen olduğunun altını çizen Kaan, salgının Türkiye'nin dünya ekonomi atlasındaki önemini ziyadesiyle artırdığını ve bu fırsatın derhal ve en etkin şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin 2020'de dünyada büyüyen en hızlı ikinci ülke olduğunu anımsatan Kaan, "Ama enflasyonla ilgili de bir sorunumuz var. Enflasyon konusuna ciddi bir şekilde çalışmamız lazım. Bir ülkede paranın gücünü o ülkenin üretim ve yatırım gücü belirler. Üretimi, arzı artırdığımız zaman enflasyonda düşüş meydana gelecektir. Çünkü bizim bir kırmızı çizgimiz var o da faiz." dedi.

Türkiye'nin mevcut imalat potansiyeli ve esnek üretim kapasitesiyle diğer ülkelerle kıyaslandığında ciddi bir avantaja sahip olduğuna dikkati çeken Kaan, "Yerli ve milli üretimde kritik pozisyondaki bütün sektörlerimizin kendi kendine yeterlilik politikalarının artırılması ve bilhassa dış ticarete yönelik yeni bir stratejinin belirlenmesi, doğru bir adım olacaktır. Zira Reform Paketi'nde bu konuların öncelendiği görülmektedir. Bizim, ülkemize, ülkemizin potansiyeline olan inancımız tam." diye konuştu.

"MÜSİAD İzmir ailesi 50 bin kişiye istihdam sağlıyor"

MÜSİAD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Saygılı da İzmir'in ihracatının ithalatından fazla olduğunu söyledi. Görevi 2019 Ocak'ta devraldıklarını aktaran Saygılı, "O gün MÜSİAD İzmir ailesi 22 bin kişiye istihdam sağlıyordu. Arkadaşlarımızın öz verili çalışmalarıyla Mart 2021 rakamıyla 50 bin istihdama ulaştık. Salgın döneminde herkesin işçi çıkarmaya çalıştığı, çalışanlarını ücretsiz izne gönderdiği bir ortamda MÜSİAD İzmir ailesi istihdamını artırmıştır. Ocak 2019'da 900 olan şirket sayısı sayımız bugün itibarıyla tam 1630 şirkete ulaşmıştır. Salgın sürecinde ise 112 yeni üye kazandırdık." diye konuştu.

Bu yıl ise 50 yeni üyeyi MÜSİAD İzmir ailesine kazandırmak istediklerini vurgulayan Saygılı, bu kapsamda çalışmalarına devam edeceklerini anlattı.

AK Parti İzmir İl Başkan Vekili Ali Aslan'ın da konuşma yaptığı kongrede tek aday olan Bilal Saygılı, derneğin İzmir şubesinde yeniden başkanı olarak seçildi.

Kongreye İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, üniversite rektörleri ve dernek üyeleri katıldı.

MÜSİAD Başkanı Kaan, enflasyonla mücadelede üretimin önemine vurgu yaptı
MÜSİAD Başkanı Kaan, enflasyonla mücadelede üretimin önemine vurgu yaptı
MÜSİAD Başkanı Kaan, enflasyonla mücadelede üretimin önemine vurgu yaptı
MÜSİAD Başkanı Kaan, enflasyonla mücadelede üretimin önemine vurgu yaptı
MÜSİAD Başkanı Kaan, enflasyonla mücadelede üretimin önemine vurgu yaptı
MÜSİAD Başkanı Kaan, enflasyonla mücadelede üretimin önemine vurgu yaptı
MÜSİAD Başkanı Kaan, enflasyonla mücadelede üretimin önemine vurgu yaptı
MÜSİAD Başkanı Kaan, enflasyonla mücadelede üretimin önemine vurgu yaptı
MÜSİAD Başkanı Kaan, enflasyonla mücadelede üretimin önemine vurgu yaptı
MÜSİAD Başkanı Kaan, enflasyonla mücadelede üretimin önemine vurgu yaptı
MÜSİAD Başkanı Kaan, enflasyonla mücadelede üretimin önemine vurgu yaptı
MÜSİAD Başkanı Kaan, enflasyonla mücadelede üretimin önemine vurgu yaptı
MÜSİAD Başkanı Kaan, enflasyonla mücadelede üretimin önemine vurgu yaptı
MÜSİAD Başkanı Kaan, enflasyonla mücadelede üretimin önemine vurgu yaptı
MÜSİAD Başkanı Kaan, enflasyonla mücadelede üretimin önemine vurgu yaptı
MÜSİAD Başkanı Kaan, enflasyonla mücadelede üretimin önemine vurgu yaptı
MÜSİAD Başkanı Kaan, enflasyonla mücadelede üretimin önemine vurgu yaptı
MÜSİAD Başkanı Kaan, enflasyonla mücadelede üretimin önemine vurgu yaptı
MÜSİAD Başkanı Kaan, enflasyonla mücadelede üretimin önemine vurgu yaptı
MÜSİAD Başkanı Kaan, enflasyonla mücadelede üretimin önemine vurgu yaptı
MÜSİAD Başkanı Kaan, enflasyonla mücadelede üretimin önemine vurgu yaptı
MÜSİAD Başkanı Kaan, enflasyonla mücadelede üretimin önemine vurgu yaptı
MÜSİAD Başkanı Kaan, enflasyonla mücadelede üretimin önemine vurgu yaptı
MÜSİAD Başkanı Kaan, enflasyonla mücadelede üretimin önemine vurgu yaptı
MÜSİAD Başkanı Kaan, enflasyonla mücadelede üretimin önemine vurgu yaptı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Enflasyon, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MÜSİAD Başkanı Kaan, enflasyonla mücadelede üretimin önemine vurgu yaptı - Son Dakika


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