Müsilaj ile mücadelede TÜBİTAK destekli çalışmalar yarın açıklanacak - Son Dakika

MARMARA Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ortak girişimiyle yarın düzenlenecek 'TÜBİTAK Müsilaj Araştırmaları Çağrısı Projeleri Sanal Konferansı' etkinliğinde, müsilaj ile mücadelede TÜBİTAK destekli çalışmalar kamuoyu ile paylaşılacak.

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre etkinlik, yarın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılacağı ve açılış konuşmalarını gerçekleştireceği sabah oturumu ile başlayacak. Sabah oturumunda ayrıca Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile Marmara Belediyeler Birliği Bilim ve Teknik Kurulu Başkanı ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da açılış konuşması gerçekleştirecek. Açılış konuşmalarının ardından Marmara Belediyeler Birliği Bilim ve Teknik Kurulu çalışmaları hakkında bilgilendirme sunumları yapılacak. Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde ise 'TÜBİTAK Müsilaj Araştırmaları Çağrısı' kapsamında desteklenen çalışmalar kamuoyu ile paylaşılacak.

'37 PROJE DESTEKLENDİ'Konuyla ilgili değerIendirmelerde bulunan TÜBİTAK Başkanı Mandal, 2021 yılında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu öncelikli konulardan Marmara Denizi 'nde müsilaj ile mücadelenin sağlanması başlığında da özel destek çağrıları açtıklarını belirtti. Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu'nun yönlendirmesiyle açılan 'Müsilaj Araştırmaları Çağrısı' kapsamında 37 projenin desteklendiğini kaydeden Mandal, bu projelerde 31 farklı kurum/kuruluştan 153 araştırmacının yerli ve milli çözümler oluşturmak üzere bir araya geldiğini hatırlattı.

Prof. Dr. Mandal, ilgili çalışmaların özellikle yeşil dönüşüm sürecinde çok daha kritik hale geldiğini ve Türkiye'nin her kesimini ilgilendirdiği, bu kapsamda da bilim temelli çözüm arayışlarında kamuoyu ile paylaşımına önem verdiklerini ve söz konusu toplantının bu nedenle düzenlendiğini kaydetti.