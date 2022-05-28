Müslüman alimlerden fanatik Yahudilerin Doğu Kudüs'teki "bayrak yürüyüşüne" karşı durma çağrısı

Müslüman alimlerin yanı sıra bazı Filistinli gruplar ve İslami hareketlerin yetkilileri, Arap ve İslam alemine bir grup fanatik Yahudi yerleşimcinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yarın yapacağı "bayrak yürüyüşü"nün karşısında yer alma çağrısında bulundu.

İstanbul merkezli Filistinli Alimler Heyeti, çevrim içi olarak "Siyonizmin Bayrak Yürüyüşüyle ??Mücadele için Alimler Forumu" düzenledi.

Foruma katılan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Yahudi yerleşimcilerin yürüyüş sırasında küfrettiklerine ve incitici sözler sarf ettiklerine dikkati çekerek, Bab el-Amud'a (Şam Kapısı) ulaşan bu yürüyüşü kabul edemeyeceklerini söyledi.

Sabri, "Bu yürüyüşün amacı, Müslümanların duygularını provoke etmek ve onlara saldırmaktır." dedi.

"Filistin davasının yanında yer alın"

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği de tüm maddi, manevi ve medya imkanlarıyla Filistin meselesinin yanında yer alınması gerektiğini ifade etti.

Kudüs'teki Filistinlilerin gözaltı, yerlerinden edilme, evlerinin yıkılması gibi büyük sıkıntılar yaşadıklarına işaret eden Karadaği, şunları kaydetti:

"Onlar, kendilerini ve evlatlarını feda ederken yardım etmememiz ve onları umursamamamız ayıptır. Biz de fedakarlık yapalım ve insanları kendi imkanlarınca yapabileceklerini yapmaya teşvik edelim."

Alimler ve Medreseler Birliği (İttihadul Ulema) Genel Başkanı Molla Enver Kılıçarslan da Kudüs'e ve Filistinlilere destek çağrısında bulundu.

Kılıçarslan, "Kudüs meselesi, Filistinlilerin veya Arapların değil, bütün Müslümanların meselesidir." ifadesini kullandı.

Sudan Alimleri Heyeti Başkan Yardımcısı Abdulhay Yusuf da bazı Arap rejimlerinin İsrail ile normalleşmesini kınadı.

Yusuf, ister dil, ister kalem, ister başka bir şekilde olsun, "Filistin cihadına katılmak gerektiğini" vurguladı.

Tüm dünyada "öfke günü" eylemleri çağrısı

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, "bayrak yürüyüşü"nün yapılacağı yarının tüm dünya ülkelerinde "öfke gününe" dönüşmesi ve Kudüs'teki Filistinlilere destek için eylemler yapılması çağrısında bulundu.

"Aksa İçin Öfke Günü'nde tüm İslam ülkelerinin başkentlerinde, Avrupa ve ABD'deki her yerde sokaklara inilmesini istiyoruz." diyen Meşal, tüm Arap ve İslam ülkelerinin hükümetlerinden Kudüs'te yaşananlar karşısında sorumluluk üstlenmelerini talep etti.

Meşal, ayrıca tüm Arap ülkelerine ve rejimlerine İsrail'le ilişkilerini kesme çağrısı yaptı.

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosu Sözcüsü Muhammed Naim Vardak, Filistin'de İslam ümmetinin davasını savunan ve Mescid-i Aksa'yı gönüllü koruyan muhafızlardan övgüyle söz etti.

Vardak, her Müslüman'ın kutsal toprakların zulümden kurtulması için üzerine düşeni yapması gerektiğini, Kudüs'ü savunmak amacıyla herkesin tek yürek, tek bilek olması gerektiğini belirterek, bu hedefe ulaşmayı temenni ettiğini söyledi.

Ehli Sünnet Alimleri Birliği Cemal Abdussettar da İslam ümmetinin, İslam bayrağını savunmak amacıyla görevini yerine getirmesi için seferber olması çağrısında bulundu.

Doğu Kudüs'te aşırı sağcı grupların provokatif "bayrak yürüyüşü"

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

İsrail yönetiminin, "bayrak yürüyüşü"nde Doğu Kudüs güzergahına girilmesine izin vermesinin ülke genelinde gerginliği tırmandırmasından endişe ediliyor.

Geçen yılki provokatif yürüyüşte Yahudi yerleşimciler, "Araplara ölüm" sloganları atmış, İsrail polisi de bölgedeki Filistinlilere güç kullanarak müdahale etmiş ve onlarca kişiyi yaralamıştı.

Yürüyüş, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketler ve Kudüs'te çalan sirenlerle yarıda kesilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs 2021'de başlattığı ve 21 Mayıs'ta sona eren saldırılarında 250'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, binlerce Filistinli de yaralanmıştı.