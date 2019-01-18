Son Dakika Haberleri: Müslümanlar İlim ve Medeniyetin Öncüleridir"

Müslümanlar İlim ve Medeniyetin Öncüleridir"

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "İslam dünyası, bilgiyi ihmal etmenin ve cehalete razı olmanın bedelini hepimizin yüreğini sızlatan acılar yaşayarak ödemektedir.

Müslümanlar İlim ve Medeniyetin Öncüleridir
Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "İslam dünyası, bilgiyi ihmal etmenin ve cehalete razı olmanın bedelini hepimizin yüreğini sızlatan acılar yaşayarak ödemektedir. Bu alandaki geç kalmışlığımızı sonlandırmak, huzurlu ve güvenli bir gelecek inşa etmek ancak bilgiye sahip olmakla mümkündür." ifadelerine yer verildi.

"Müslümanlar ilim ve medeniyetin öncüleridir" konulu cuma hutbesi, Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Hutbede, öğrenme ve öğretme kabiliyetinin insana sunulan nadide nimetlerden biri olduğu belirtilerek, İslam'ın asrısaadetten beri dünyanın dört bir köşesine adalet, merhamet, barış ve güven taşıyan bir ilim medeniyeti olduğu kaydedildi.

İslam'da, insanoğluna düşünme, bilgi üretme, hakikati öğrenerek kendisini ve toplumunu geliştirmenin emredildiğine işaret edilen hutbede, "Böyle bir dinin mensupları olarak Müslümanlar, tarih boyunca 'Bilen ile bilmeyenin bir olmayacağını' açıkça belirten Kur'an-ı Kerim'den aldıkları ilhamla yaşadıkları bütün coğrafyalarda ilmin öncüsü olmuşlardır. Tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi ilimlerin yanı sıra başta fizik ve astronomi olmak üzere, tıp, cebir, kimya ve hendese gibi alanlarda çığır açan adımlar atmışlardır." ifadeleri kullanıldı.

Hutbede, Müslümanların iman ettikleri dinin sarsılmaz ilkeleri ile yaşadıkları kainatın kuralları arasında dahice bağ kurduğuna işaret edilerek, "Bugün oldukça zor dönemler yaşayan İslam dünyası, bilgiyi ihmal etmenin ve cehalete razı olmanın bedelini hepimizin yüreğini sızlatan acılar yaşayarak ödemektedir. Bu alandaki geç kalmışlığımızı sonlandırmak, huzurlu ve güvenli bir gelecek inşa etmek ancak bilgiye sahip olmakla mümkündür." ifadelerine yer verildi.

Kıbrıs, Arnavutluk ve Cibuti'de cami açılacak

Hutbede, Müslümanların dünyanın dört bir yanında ilim tahsil etmeye, öğrenip öğretmeye, yurt içi ve dışında her türlü hayır ve hasenatın öncüsü olmaya devam ettiğine vurgu yapılarak, hayırsever milletin destekleriyle bu yıl içinde Kıbrıs Hala Sultan, Arnavutluk Tiran ile Cibuti Sultan Abdülhamit Han camilerinin açılışının yapılacağı bilgisi de paylaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:24 Kaynak: AA

Türkiye, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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