Mustafa Sandal FreeZone Online Müzik Yarışması'nda koçluk yapacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Mustafa Sandal FreeZone Online Müzik Yarışması'nda koçluk yapacak - Son Dakika Ekonomi

Mustafa Sandal FreeZone Online Müzik Yarışması'nda koçluk yapacak

6 saat önce

Türkiye'nin genç sesini belirlemek üzere bu yıl farklı bir konseptle üçüncüsü düzenlenecek olan Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması: Ünkapanı Edition'da sanatçı Mustafa Sandal koçluk yapacak.

Mustafa Sandal FreeZone Online Müzik Yarışması'nda koçluk yapacak, System.String[]

Türkiye'nin genç sesini belirlemek üzere bu yıl farklı bir konseptle üçüncüsü düzenlenecek olan Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması: Ünkapanı Edition'da sanatçı Mustafa Sandal koçluk yapacak.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, yarışmaya katılmak isteyen genç yetenekler, 25 Mart'a kadar, performans videolarını #BeniSeçFreeZone hashtag'i ile Instagram, YouTube, Tiktok ve Twitter'a yükleyerek yarışmaya başvurabilecek.

Vodafone FreeZone, performans videolarını profesyonel ortamda kaydetmek isteyenler için Vodafone Park'ta bulunan Vodafone FreeZone Stüdyo'yu Beleşe Stüdyo adı altında ücretsiz kullanıma da sunacak.

Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması: Ünkapanı Edition için gönderilen performans videoları, müzik sektörünün deneyimli ismi Tarık Sezer ve ekibi tarafından ön elemeye tabi tutulacak.

Yarı finale katılmaya hak kazanan 10 genç ses, Vodafone FreeZone Stüdyo'da Mustafa Sandal'dan koçluk alacak ve performanslarını sergileyecek.

Vodafone FreeZone YouTube kanalında yayınlanacak performanslar halk oylaması ve Mustafa Sandal puanı ile değerlendirildikten sonra 3 finalist belirlenecek.

10 Haziran'da Mustafa Sandal'ın da katılımıyla yapılacak büyük final, Vodafone FreeZone YouTube kanalından canlı yayınlanacak ve halk oylaması ile Türkiye'nin yeni genç sesi seçilecek.

Yarışmanın birincisi, Vodafone FreeZone desteğiyle, single ve klip çıkarma, ayrıca kendi YouTube kanalını açmak için gerekli danışmanlığı alma şansına sahip olacak.

"Gençlerin ortak tutkusu müziği sahiplendik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone FreeZone olarak gençlerin ortak tutkusu müziği sahiplendiklerini belirtti.

Aksoy, "Gençler için bir kez daha sadece online ortamdan başvuru yaparak yeteneklerini sergileyebilecekleri ve seslerini YouTube aracılığıyla milyonlara duyurabilecekleri bir dijital müzik yarışması düzenliyoruz. Bu yıl konsept değişikliğine gittik ve yarışmamızı Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması: Ünkapanı Edition olarak isimlendirdik. Müziğe gönül vermiş, sesine güvenen tüm gençleri yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Sandal ise şunları kaydetti:

"Vodafone FreeZone ile ilk çalışmam. Genç seslerin desteklenmesini çok önemli buluyorum. Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması, sesini kitlelere duyurmak isteyen gençler için büyük bir fırsat. Ben de kendi deneyimlerimle gençlerimize yol göstermeye çalışacağım. Heyecan ve keyif dolu bir süreç olacağına inanıyorum. Tüm katılımcılara bol şans diliyorum."

Mustafa Sandal, Genç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:38 Kaynak: AA
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