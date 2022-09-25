MUSTAFA SARIGÜL SINIR GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMALIYIZ - Son Dakika
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MUSTAFA SARIGÜL SINIR GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMALIYIZ

25.09.2022 12:56

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bütün komşu ülkelerle sınır güvenliğini sağlamalıyız. Suriye'den 6 milyon mülteci geldi, başka bir ülkeden de gelirse son derece büyük bir zorluk olur.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bütün komşu ülkelerle sınır güvenliğini sağlamalıyız. Suriye'den 6 milyon mülteci geldi, başka bir ülkeden de gelirse son derece büyük bir zorluk olur. dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ulus'taki konutunda basın mensuplarına açıklama yaptı. TDP Genel Başkan Yardımcıları Adnan Delikurt ve Bayram Özata da Sarıgül'e eşlik etti. Son dönemde İran'da yaşanan olaylarla ilgili açıklama yapan Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi olarak, 'herkes inancını özgürce yaşayabilmeli' diyen İranlı kadınların yanındayız. Kadınlar cesur olmalı, kendi haklarını ve hukuklarını en iyi şekilde mutlaka korumalıdır. Türkiye'de de inançlara saygılı olmanın, laikliğin önemini bir kez daha anlıyoruz. Özgürlük ve laiklik kadınlarımızın teminatıdır. Başı açık kardeşimiz de bizim, kapalı kardeşimiz de bizim. Her ikisine de saygı duymalıyız. Kadınlar İran'da özgürlükleri için büyük bir mücadele veriyorlar, bu mücadele bütün Türkiye'ye örnek olmalı. Kadınlarımız yaşamlarında özgür, mutlu olmalı, kimse müdahale etmemeli dedi.

KENDİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİ ÖZGÜRCE YAŞIYORSAK BUNU LAİKLİĞE BORÇLUYUZ

Dünyada 50 tane İslam ülkesinin olduğunu belirten Sarıgül, 50 ülke içerisinde inançlara saygılı şekilde laiklikle yaşıyoruz. Kendi haklarını ve özgürlüklerini en iyi, en özgür şekilde yaşıyorsak bunu laikliğe borçluyuz. Hiç kimse kadınlarımızın giyim kuşam tarzına karışmamalı. Türkiye Cumhuriyeti için seçtiğimiz laiklik, demokrasi ve barış ilelebet devam edecektir. Özellikle İran'da gerçekleşen bu olayın dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz ifadelerini kullandı.

Sarıgül, Şu andan itibaren olmasını temenni etmem ama doğabilecek olaylara karşı sınır güvenliğimizi şimdiden sağlamalıyız. Tüm komşu ülkelerle sınır güvenliğini sağlamalıyız. Suriye'den gelen 6 milyon mülteci, başka bir ülkeden de gelirse son derece büyük bir zorluk olur. Buradan iktidarı uyarıyorum. Şimdiden güvenliği sağlamalıyız. Kimsenin ellerini, kollarını sallayarak gelmemesi lazım. Bu bizim Türkiye Değişim Partisi olarak üzerinde durduğumuz en önemli konulardan biridir diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MUSTAFA SARIGÜL SINIR GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMALIYIZ - Son Dakika

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