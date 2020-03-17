Mustafa Savaş'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mustafa Savaş'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı - Son Dakika

Mustafa Savaş'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

27 dakika önce

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mustafa Savaş'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı, System.String[]

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Mustafa Savaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:


"1. Dünya Savaşı'nın en çetin yüzünü gösterdiği Çanakkale'de, tüm dünyaya Çanakkale'nin geçilemeyeceği adeta haykırılmış, 18 Mart 1915'te bir destan yazılmıştır. Evet, Çanakkale Zaferi, istiklal ve istikbalimizin destanıdır. Bir milletin varlığına kasteden alçaklara karşı kadınıyla erkeğiyle; genciyle yaşlısıyla gösterilen asil mücadelenin adıdır Çanakkale.


Vatan sevdası, iman gücü, azim ve fedakarlık ile birleşmiş ve dünya tarihinde eşine rastlanmamış bir mücadeleyle düşman bozguna uğratılmıştır. Çanakkale Zaferi, ecdadımızdan bizlere miras kalan bir cesaret, mertlik ve milli mücadelenin rehberidir. Çanakkale'yi anlamak demek bu rehbere sahip çıkarak, sancağımızı ebediyete kadar muhafaza ve müdafaa etmek demektir. Adına şiirler, türküler, vecizeler yazılan Çanakkale, vatan müdafaası uğruna şehadete eren binlerce kahramanıyla birlikte tarihin şanlı sayfalarına unutulmayacak harfle kazınmıştır.


Dün Çanakkale'yi geçilmez kılan necip Milletimiz, bugün de içerden ve dışarıdan yapılan her türlü hainliğe karşı göğsünü siper etmekte, bu hayasızca akını durdurarak yeni destanlara imza atmaktadır. Çanakkale'de fitili ateşlenen diriliş ateşi, bugün hala en harlı haliyle yolumuzu aydınlatmaktadır. Bir asır önce ekilmeye çalışılan fitne tohumlarının kökü kazınmış ve bu vatan toprakları üzerinde bu fitne tohumlarının asla tutmayacağı; kirli oyunların sahnelenmesine asla müsaade gösterilmeyeceği daha o gün tüm cihana ilan edilmiştir. Vatan uğruna canının hiçe sayan bir ecdadın torunları olarak, bu mirası ilelebet saklayacak ve omuzlarımızda yükseltmeye devam edeceğiz.


18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'den bugüne müdafaa-i vatan müşterek zemininde birleşerek canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize en derin şükranlarımı sunuyorum. Bizler size ebediyen minnettar kalacağız" - AYDIN

Çanakkale Zaferi, Mustafa Savaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Benzine üçüncü büyük indirim geliyor Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı iddialarını yalanladı Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı iddialarını yalanladı         
14:17
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı         
14:10
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti         
14:07
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı         
13:57
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:31
Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi         
12:36
İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor         
12:24
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil         
11:58
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü         
11:05
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım         
10:36
520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak 520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak         
10:25
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:00
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı         
09:57
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 22:52:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mustafa Savaş'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]