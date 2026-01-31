Mustafa Şen: PKK Terör Örgütüdür, Barış Teröristlerle Olmaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Bizim güvenlik güçlerimizin karşısında bir terör örgütü var dolayısıyla bu yapılan barış değil. Barış savaşan ordular, devletler arasında olur, PKK bir terör örgütüdür bir devlet değildir." dedi.

Şen, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) konferans salonunda düzenlenen Genişletilmiş Adıyaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Adıyamanlıların her seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok iyi bir destek verdiğini söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecindeki komisyonda bulunduğunu ifade eden Şen, şöyle devam etti:

"Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda yani Milli Danışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda partimiz adına 3 genel başkan yardımcısı olarak bulunuyoruz ve toplam 21 milletvekili olarak oradayız. 6 aya kadar süren o süreçte partimizin bir raporunu da meseleye bakış açısını da izah edecek şekilde bir raporunu da daha dar bir yine komisyonlar arkadaşlarla daha dar bir grupla yazdık ve meclis başkanlığına teslim ettik."

PKK'nın terör örgütü olduğunu hatırlatan Şen, "Toplumda huzur ve güven olacak bazı arkadaşlar diyorlar ki barış olacak. Biz diyoruz ki barış çok güzel bir kelime ama barış savaşan taraflar arasında olur. 2 devlet birbiriyle savaşır sonra barış yaparlar. Biz kimseyle savaşmıyoruz. Bizim karşımızda bir ordu yok. Bizim güvenlik güçlerimizin karşısında bir terör örgütü var dolayısıyla bu yapılan barış değil. Barış savaşan ordular, devletler arasında olur, PKK bir terör örgütüdür bir devlet değildir. Bir devletin ordusu ya da güvenlik kuvvetleri değildir." dedi.

PKK'nın tüm unsurlarıyla yurt içi ve dışında kendini fesih etmesi gerektiğini anlatan Şen, "Terör örgütü kendini fes edecek, etti. Silahlarını teslim edecek, etmeye başladı. Bunu somut delillerle devletin ilgili kurumları tespit edecek sonra o somut delillerle teyit edecek. Bunun yurt içinde ve yurt dışında PKK'nın bütün unsurlarıyla, bütün şubeleriyle bütün uzantılarıyla ama yurt içinde ve yurt dışında sadece şurada değil. Yani diyorum ona ki Suriye'de de bırakacaksın. Arjantin'deki kampı da kapatacaksın hiçbiri ondan bahsetmiyor bana o Arjantin'deki farkla yaptığın kampı da kapatacaksın ki orada FETÖ de var. Sen bana demiyorsun ama ben onları biliyorum."

PKK'nın kaçaklık yaptığını belirten Şen, "İnsan kaçakçılığı yapıyorsun. 12-15 yaşındaki çocukları dağa kaçırıyorsun. Kamp diyorsun kampa kaçırıyorsun, kuluçka diyorsun kuluçkaya kaçırıyorsun. İnsan kaçakçılığını da bırakacaksın, silahlarını teslim edeceksin. Kendin de teslim olacaksın. Sokaklardaki esnaflardan sen haraç alıyorsun, devlet vergi alır. Sen vergi diyorsun ama aldığın haraçtır." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Adıyaman milletvekilleri, partililer ve ilgililer katıldı.