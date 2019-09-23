Son Dakika Haberleri: Mustafakemalpaşa'da psikolojik danışmanlık hizmeti
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Mustafakemalpaşa'da psikolojik danışmanlık hizmeti

1 saat önce

Ailelere danışmanlık hizmeti sunan Mustafakemalpaşa Belediyesi, son yıllarda giderek artan psikolojik ve aile içi meseleler için 'Kadın ve Aile Danışma Birimi'ni kurdu.

Mustafakemalpaşa'da psikolojik danışmanlık hizmeti, System.String[]

Ailelere danışmanlık hizmeti sunan Mustafakemalpaşa Belediyesi, son yıllarda giderek artan psikolojik ve aile içi meseleler için 'Kadın ve Aile Danışma Birimi'ni kurdu. Birim vatandaşlara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.


Mustafakemalpaşa Belediyesi, ailelere danışmanlık hizmeti vermek için 'Kadın ve Aile Danışma Birimi'ni kurdu. Belediye bünyesinde kurulan birimde psikolojik destek dışında çeşitli eğitimler verilecek. Belediye, toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik, kadın çocuk, engelli, yaşlı ve ailelere danışmanlık hizmeti sunacak. Vatandaşlara şiddet ve sosyal yoksunluk sürecinde ihtiyaç duydukları sağlık istihdam, hukuki, psikolojik problemleri konusunda "psiko-sosyal destek" sağlanarak nereye ve nasıl başvuracakları anlatılacak.


Psikolojik danışmanlık hizmetini sosyal belediyecilik anlayışıyla verdiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz 'Kadın ve Aile Danışma Birimi', vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor. Kültürümüzde ailenin önemi çok büyük. Bu nedenle aile kavramının korunması ve fertlerin yaşadığı sorunların çözüme kavuşması için birimimizi kurduk. Öncelikli hedeflerimiz arasında mutlu, huzurlu ve refah seviyesinin yüksek olduğu bir ilçe inşa etmek var. Bu doğrultuda çalışmalarımız aralıksız sürecek" diye konuştu.


Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda ilerlemesine destek olmak maksadıyla kurulan birimde, aile içi iletişim, evlilik sorunları, boşanma sonrası problemler, iş hayatındaki meseleler, özgüven geliştirme, evlilik öncesi danışmanlık şiddete bağlı sorunlar, madde bağımlılığı ve ihtiyaç duyulan her konuda ücretsiz psikolojik danışma hizmeti sunulacak. Kadın ve Aile Danışma Birimi, belediye ek hizmet binasında faaliyetlerini yürütecek. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:14 Kaynak: İHA
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