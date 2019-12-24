Mustafakemalpaşa Şehir Politikaları Analizi çalıştayına ev sahipliği yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mustafakemalpaşa Şehir Politikaları Analizi çalıştayına ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Mustafakemalpaşa Şehir Politikaları Analizi çalıştayına ev sahipliği yaptı

6 saat önce

Mustafakemalpaşa Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Şehir Politikaları Analizi" bölge istişare toplantısına ev sahipliği yaptı.

Mustafakemalpaşa Şehir Politikaları Analizi çalıştayına ev sahipliği yaptı, System.String[]

Mustafakemalpaşa Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Şehir Politikaları Analizi" bölge istişare toplantısına ev sahipliği yaptı.


Bursa adına uzun vadeli planları oluşturmadan önce kurumlar arası ilişkileri ve sınırları belirlemek, kurumların ortak noktaları, birbirleriyle kesişen, birbirlerini destekleyen, birbirleriyle çatışan unsurları analiz etmek maksadıyla düzenlenen "Şehir Politikaları Analizi" çalışması belediye düğün salonunda gerçekleştirildi.


Şehir Politikaları Analizi çalışması kapsamında beş ayrı bölgede planlanan bölge istişare toplantılarının üçüncüsü Karacabey'in de iştirakiyle Mustafakemalpaşa'da yapıldı. Belediye başkan yardımları ve meclis üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda ev sahibi olarak söz alan Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Kocaman, bu tür çalışmaların ilçemizin geleceği için hayati önem taşıdığını ve bölgenin gelişime açık birçok alanının faal halde kullanılmasına olanak sağlayacağını vurguladı.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Şube Müdürü Alper Bayrak da, "bütün gayretimiz Bursa'nın sorunlarını çözmek ve Bursa'yı bir dünya şehri haline getirmektir. Bu yüzden artık günü kurtaracak çözümlere değil uzun vadeli planlara ihtiyacımız var. Yürütmekte olduğumuz bu çalışmayla Bursa'mız için bir şehir politikası belirlemek nihai maksadımız" dedi.


Gün boyu süren toplantıda bütün kamu kurumları, belediye, sivil toplum örgütü yetkilisi ve muhtarların görüş ve fikirleri alınarak bölgede daha önce tespit edilen sıkıntılardan hareketle çözüm teklifleri geliştirildi. Söz konusu mesele ve çözüm teklifleri, altyapı ve mobilizasyon, şehir ekonomisi ve istihdam, çevre ve şehircilik, sosyal ve kültürel gelişim, şehir yönetimi ve vatandaşla iletişim olmak üzere 4 ayrı tema olarak ele alındı. Bölgenin kalkınma ve gelişmesine yönelik katkıda bulunacak olan çözüm teklifleri puanlanarak öncelik sırası belirlendi. 26 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek olan bölge istişare toplantıları neticesinde ortaya çıkacak sonuçlar, ocak ayında düzenlenecek Kent Şurasında ele alınarak süreç tamamlanmış olacak. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa, Karacabey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:58 Kaynak: İHA
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