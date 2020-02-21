Mut'ta OSB yapım çalışmaları - Son Dakika
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Mut'ta OSB yapım çalışmaları

6 saat önce

Mut Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yapım çalışmalarına başlandı.

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Mut Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yapım çalışmalarına başlandı.

Mut Kaymakamı Muammer Köken beraberinde Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker ve Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gürsel Aydın, Mut OSB alanındaki çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Köken, yaptığı açıklamada OSB'nin ilçe için önemli olduğunu belirtti.

Yıl sonunda OSB'de firmalara parsel satış işlemine geçileceğini ifade eden Köken, "OSB başta bölgemizde yetişen ürünler olmak üzere ürünlerin burada işlenmesi, gerek istihdam gerekse sanayileşme açısından sadece Mut'a değil bölgeye büyük katkı sağlayacak." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:10 Kaynak: AA
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