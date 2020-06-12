Müyesser Yıldız tutuklandı, İsmail Dükel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
BBC

Müyesser Yıldız tutuklandı, İsmail Dükel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile astsubay E.B. tutuklandı.

Müyesser Yıldız tutuklandı, İsmail Dükel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile astsubay E.B. tutuklandı.

Tutuklama gerekçesi olarak delilleri karartma ihtimali, kaçma şüphesi ve Türk Ceza Kanunu'nun 329'uncu maddesindeki "devletin güvenliğine ilişkin bilgi ve belgeleri açıklama" suçunun işlendiğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunması gösterildi.

TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üç isim de Pazartesi günü gözaltına alınmışlardı.

Suçlamaya yol açan haberler

Müyesser Yıldız'ın avukatı Erhan Tokatlı, müvekkiline isnat edilen suçlamaya kanıt olarak iki haberin gösterildiğini açıkladı.

Söz konusu haberler ise "Kim bu Hafter'le görüşen Türk komutanlar" ve " Libya'ya hangi komutan gitti... Yerine kim geldi".

İlk haberde Yunan basınında yer alan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Libya'da General Halife Hafter'in ordusundan iki Türk komutan ile görüştüğüne yönelik haberler aktarılıyordu.

Yıldız, "Doğru mudur böyle bir şey? Doğruysa, kimdir bu iki 'Türk komutan'? Emekli mi, muvazzaf mı ya da NATO-ABD himayesindeki 'FETÖ"den firari kişiler mi?' diye soruyordu.

İkinci haberde ise Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak'ın Libya'da görevlendirildiği, yerine de vekaleten Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun getirildiği anlatılıyordu.

Avukat Tokatlı, "Soruşturmanın arkasında FETÖ organizasyonu var. Soruşturmanın temel amacı da Müyesser Hanım'ın dijital arşivlerine ulaşılması" dedi ve ekledi:

"Madem ki bu haberler bu kadar gizliydi o zaman bunların bir erişim yasağı olmalıydı. Ama bunları ben mahkemede cep telefonumdan açarak okuyabildim."

Müyesser Yıldız'ın evinde yapılan aramada kendisinin dışında ailesinin de telefon ve bilgisayarlarına el konulduğu bildirilmişti.

Gazetecilerin gözaltına alınması, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün yanı sıra CHP'li milletvekilleri ve basın örgütleri tarafından da eleştirilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Mayıs ayında Müyesser Yıldız'ı eleştiren bir tweet atmıştı.

Gazeteci Faruk Bildirici, konuyla ilgili olarak Salı günü kendi internet sitesinde yayımladığı "Bakan Soylu, Müyesser Yıldız'ın dinlendiğini biliyor muydu?" başlıklı yazısında, "Öncelikli olarak, Bakan Süleyman Soylu ve Müyesser Yıldız'ın sosyal medyada karşı karşıya gelmesinin bu soruşturmayla ilgisi olup olmadığı sorusu ortaya çıkıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Müyesser Yıldız, Ankara, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 12:22 

Son Dakika Dünya Müyesser Yıldız tutuklandı, İsmail Dükel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika Dünya

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