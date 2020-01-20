Muzaffer Badalıoğlu programla anıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Muzaffer Badalıoğlu programla anıldı - Son Dakika Spor

Muzaffer Badalıoğlu programla anıldı

6 saat önce

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi tarafından trafik kazasında hayatını kaybeden Zonguldak'lı futbolcu Muzaffer Badalıoğlu; ölümünün 31.yılında düzenlenen programla anıldı.

Muzaffer Badalıoğlu programla anıldı, System.String[]

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi tarafından trafik kazasında hayatını kaybeden Zonguldak'lı futbolcu Muzaffer Badalıoğlu; ölümünün 31.yılında düzenlenen programla anıldı.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi tarafından Sporcu Fabrikasında bulunan Atölye Salonu'nda Samsunspor kafilesi ile 20 Ocak 1989 yılında Malatyaspor deplasmanına giderken Havza ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Zonguldak'lı futbolcu Muzaffer Badalıoğlu'nun ölümünün 31.yılı nedeniyle anma programı düzenlendi.


Atölye Salonu'nda düzenlenen programa, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Spor Şube Müdürü Gazel Güven, Gençlik Merkezi Müdürü Vekili Hamza Gök, Belediye eski Kültür Merkezi Müdürü Abdullah Bakır,Antrenör Uğur Terzi, Merhum Muzaffer Badalıoğlu'nun eşi Şükran Badalıoğlu ve akrabaları katıldı.


Program Muzaffer Badalıoğlu'nun takım arkadaşlarının konuşmalarının slaytı ile başlayarak,hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Muzaffer Badalıoğlu, Zonguldak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:59 Kaynak: İHA
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