Muzaffer Badalıoğlu programla anıldı

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi tarafından trafik kazasında hayatını kaybeden Zonguldak'lı futbolcu Muzaffer Badalıoğlu; ölümünün 31.yılında düzenlenen programla anıldı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi tarafından Sporcu Fabrikasında bulunan Atölye Salonu'nda Samsunspor kafilesi ile 20 Ocak 1989 yılında Malatyaspor deplasmanına giderken Havza ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Zonguldak'lı futbolcu Muzaffer Badalıoğlu'nun ölümünün 31.yılı nedeniyle anma programı düzenlendi.



Atölye Salonu'nda düzenlenen programa, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Spor Şube Müdürü Gazel Güven, Gençlik Merkezi Müdürü Vekili Hamza Gök, Belediye eski Kültür Merkezi Müdürü Abdullah Bakır,Antrenör Uğur Terzi, Merhum Muzaffer Badalıoğlu'nun eşi Şükran Badalıoğlu ve akrabaları katıldı.



Program Muzaffer Badalıoğlu'nun takım arkadaşlarının konuşmalarının slaytı ile başlayarak,hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK