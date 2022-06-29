Müzeyyen Şevkin'den Bakan Nebati'ye: "Yaşlılık Aylığı 1.084 Tl, Açlık Sınırı 6.117 Tl. Bu Miktarı Artırmayı Düşünüyor Musunuz?" - Son Dakika
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Müzeyyen Şevkin'den Bakan Nebati'ye: "Yaşlılık Aylığı 1.084 Tl, Açlık Sınırı 6.117 Tl. Bu Miktarı Artırmayı Düşünüyor Musunuz?"

29.06.2022 12:11

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM Genel Kurulu’nda dün Ek Bütçe Kanun Teklifi’nin görüşmelerinde “Yaşlılık aylığı 1.084,55 liradır. Eşi ölen ve hiçbir geliri olmayan kadınlara iki ayda bir 650 lira ödenmektedir. Açlık sınırının 6.117 lira olduğu bir ortamda bu miktarı artırmayı düşünüyor musunuz? Siz çocuklarınıza bu 650 lirayı harçlık olarak veriyor musunuz?” dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM Genel Kurulu'nda dün Ek Bütçe Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde "Yaşlılık aylığı 1.084,55 liradır. Eşi ölen ve hiçbir geliri olmayan kadınlara iki ayda bir 650 lira ödenmektedir. Açlık sınırının 6.117 lira olduğu bir ortamda bu miktarı artırmayı düşünüyor musunuz? Siz çocuklarınıza bu 650 lirayı harçlık olarak veriyor musunuz?" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM Genel Kurulu'nda dün Ek Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinde yaşlıların ekonomik sıkıntılarını gündeme getirdi. Şevkin, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye şu soruları yöneltti:

"Ekonomik kriz ve halk sağlığı krizini en ağır şekilde göğüslemek durumunda olan yoksul ve yalnız yaşlılarımız sosyal devletin önleyici ve koruyucu şemsiyesinden yararlanamamaktadır. Türkiye'de yaşlılarımızın yüzde 85'i yaşlı aylığı ve evde bakım aylığı alamamaktadır. Türkiye'de 2 milyon tek başına yaşayan yaşlı vatandaş bulunmaktadır. Bunların yüzde 60'ı kadındır. Yaşlılık aylığı 1.084,55 liradır. Eşi ölen ve hiçbir geliri olmayan kadınlara iki ayda bir 650 lira ödenmektedir. Açlık sınırının 6.117 lira olduğu bir ortamda bu miktarı artırmayı düşünüyor musunuz? Siz çocuklarınıza bu 650 lirayı harçlık olarak veriyor musunuz?"

YORUMLAR
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Gürsel Erol: Elazığ'ın Tarımla Uğraşan Birçok Yerinde Elektrikler Kesilmiş Durumda Gürsel Erol: Elazığ'ın Tarımla Uğraşan Birçok Yerinde Elektrikler Kesilmiş Durumda Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Müzeyyen Şevkin, Milletvekili, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müzeyyen Şevkin'den Bakan Nebati'ye: 'Yaşlılık Aylığı 1.084 Tl, Açlık Sınırı 6.117 Tl. Bu Miktarı Artırmayı Düşünüyor Musunuz?' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müzeyyen Şevkin'den Bakan Nebati'ye: "Yaşlılık Aylığı 1.084 Tl, Açlık Sınırı 6.117 Tl. Bu Miktarı Artırmayı Düşünüyor Musunuz?" - Son Dakika
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