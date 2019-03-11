Son Dakika Haberleri: Müziğin 10 Yaşındaki Altın 'Çınar'ı

Müziğin 10 Yaşındaki Altın 'Çınar'ı

1 saat önce

ÇALIŞMA azmi ve yeteneği sayesinde İzmir'e pek çok uluslararası ödül kazandıran Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi öğrencisi Çınara Manaflı, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Viva İl Piano Uluslararası Piyano Yarışması'ndan üçüncülükle döndü.

Müziğin 10 Yaşındaki Altın 'Çınar'ı, System.String[]
ÇALIŞMA azmi ve yeteneği sayesinde İzmir'e pek çok uluslararası ödül kazandıran Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi öğrencisi Çınara Manaflı, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Viva İl Piano Uluslararası Piyano Yarışması'ndan üçüncülükle döndü. 10 yaşındaki Çınara, ABD'nin New York kentinde bulunan dünyanın en ünlü konser salonlarından Carnegie Hall'da, yarışmada derece alan piyanistlerle birlikte sahneye çıkmaya hak kazandı.

Azerice bir isim olan ve Türkçede 'çınar' anlamına gelen 'Çınara' adlı ilköğretim 4'üncü sınıf öğrencisi, piyanist annesi ve kemancı babasının desteği ile müziğe çok küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı. Çınara Manaflı, ilk ödülünü 5 yaşında aldı. 2014 yılında Mozart Akademi Ulusal Piyano Yarışması'nda jüri özel ödülüne layık görülen Çınara, aynı yıl İngiltere Newcastle Piyano Yarışması'nda birincilik ödülünü elde etti. 2015 yılında ise hem Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışması'nda ikincilik ödülünü kazanan hem de Associazione Piano Friends tarafından İtalya'nın Lovere kentinde düzenlenen Tadini Uluslararası Piyano Yarışması'nda kendi kategorisinde birinci olan Çınara, her yıl müziğe daha da tutkuyla bağlandı. Sırasıyla; Milano'da düzenlenen uluslararası Piano Talents yarışmasında ikincilik, 2017 İzmir Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışması'nda ikincilik, aynı yıl Almanya'da düzenlenen Geilenkirchen Euregion Uluslararası Piyano Yarışması'nda ikincilik ve 2018 Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik alan Çınara, 2 yıl önce de çalışmalarını YÜSEM Müzik Akademisi'nin burslu öğrencisi olarak sürdürmeye başladı.

CHOPİN HAYRANI

Her gün en az 2 saat piyano eğitimi aldığını ve Polonyalı piyanist-besteci Frederic Chopin hayranı olduğunu anlatan Çınara, New York'ta sahneye çıkacak olmanın mutluğunu ve heyecanını yaşadığını söyledi. Geçen yıl da Milano'da 'Festival Piano Talents' orkestrası eşliğinde sahneye çıkmanın gururunu yaşayan Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Payam Gül Susanni'nin öğrencisi olan Çınara, "Müziği çok seviyorum, derslerimi aksatmadan ve kendimi kısıtlamadan müzik eğitimimi sürdürebiliyorum. Küçükken annemi piyanonun başında izleyerek büyüdüm, şimdi de piyanonun başında benim olmam, ödüller kazanabilmem büyük mutluluk veriyor" dedi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:36 Kaynak: DHA

Çınar, Yaşar Üniversitesi, İzmir, Kültür Sanat
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