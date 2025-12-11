Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz müzisyeni Zafer Dilek hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz müzisyeni Zafer Dilek hayatını kaybetti

Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz müzisyeni Zafer Dilek hayatını kaybetti
11.12.2025 21:29
Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde tedavi göre 81 yaşındaki müzisyen Zafer Dilek, hayatını kaybetti. Cenazesi 13 Aralık'ta Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Zafer Dilek, Kemal Sunal filmlerinin 'Çarşambayı Sel Aldı', 'Çiçekler Ekiliyor', 'Yekte', 'Tokat Sarması', 'Dilo Dilo Yaylalar', 'Çiçek Dağı' gibi birçok filmin melodilerinin yapımında görev almıştı.

Sağlık problemleri nedeniyle bir süredir kaldırıldığı hastanede tedavi gören müzisyen Zafer Dilek 81 yaşında hayatını kaybetti. Dilek'in cenazesi 13 Aralık Cumartesi günü Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Bir süredir çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören müzisyen Zafer Dilek kaldırıldığı Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

51 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

81 yaşında vefat eden Dilek'in cenazesi 13 Aralık Cumartesi günü Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

KEMAL SUNAL FİLMLERİNİN MÜZİKLERİNİ YAPMIŞTI

Zafer Dilek, 30 Ağustos 1944'te Adana'da dünyaya geldi. Müzik hayatına genç yaşlarda başlayan Dilek, 1958'de gitar çalmaya yönelerek ilk adımını attı. Lise yıllarında "Mavi Gölgeler" adlı grupla sahne almaya başladı ve kısa sürede müzikal yeteneğiyle dikkat çekti. Yükseköğrenimi için İstanbul'a taşınan sanatçı, burada dönemin önemli isimleriyle çalışma fırsatı buldu. Okan Dinçer & Kontrastlar grubuyla yaptığı çalışmalar, onun profesyonel müzik yolculuğunun temel taşlarını oluşturdu.

Zafer Dilek; Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Edip Akbayram, Bülent Ersoy, Muazzez Abacı gibi birçok ünlü isme de aranjörlük yapmıştı.Zafer Dilek, Kemal Sunal filmlerinin 'Çarşambayı Sel Aldı', 'Çiçekler Ekiliyor', 'Yekte', 'Tokat Sarması', 'Dilo Dilo Yaylalar', 'Çiçek Dağı' gibi birçok filmin melodilerinin yapımında görev almıştı.

Kaynak: DHA

22:38
