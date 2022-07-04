Myanmar, askeri darbe sonrası ilk kez bölgesel bir toplantıya ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Myanmar, askeri darbe sonrası ilk kez bölgesel bir toplantıya ev sahipliği yaptı

04.07.2022 18:31
Myanmar, askeri darbe sonrası ilk kez bölgesel bir toplantıya ev sahipliği yaptı

Myanmar, ordunun idareyi ele almasının ardından ilk kez bölge ülkelerinden üst seviyede katılımın olduğu stratejik bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Myanmar, ordunun idareyi ele almasının ardından ilk kez bölge ülkelerinden üst seviyede katılımın olduğu stratejik bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Myanmar ordusunun yayın organlarından MRTV televizyonuna göre, "Barış ve Refah için Dayanışma" temasıyla Bagan kentinde düzenlenen Lancang-Mekong İş Birliği Grup Toplantısı'na Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin yanı sıra Tayland, Kamboçya ve Vietnam dışişleri bakanları katıldı.

Toplantının, Mekong Nehri'nin geçtiği Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi 5 ülkenin Myanmar askeri yönetimine destek verdiğini gösterdiği belirtildi.

Hükümet Sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, toplantıya dair 1 Temmuz'da yaptığı açıklamada, bölge ülkelerinin çeşitli alanlarda yeni anlaşmalara imza atacağına işaret ederken, toplantının Myanmar'ın egemenliği ve hükümetinin tanınması anlamına geldiğini ifade etmişti.

Öte yandan, askeri yönetime karşı devrik lider Aung San Suu Çii yanlılarının kurduğu Ulusal Birlik Hükümeti (NUG) ise toplantıyı protesto ederek Myanmar askeri yönetimiyle iş birliğinin Myanmar halkının iradesinin ihlali olduğunu kaydetti.

Çin, Myanmar'da demokratik süreçleri destekliyor

Çin Dışişleri Bakanlığı, Bakan Vang'ın Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Myanmar özel elçisi olarak atanan Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn ile dün görüştüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Vang, Prak Sokhonn'a Myanmar'ı siyasi uzlaşma arayışına sevk etmek, demokratik geçiş sürecini yeniden başlatmak ve gücü halka geri verme vizyonunu gerçekleştirmeye teşvik etmek için ASEAN ile çalışmayı beklediklerini söyledi.

Vang, ayrıca, Çin'in Myanmar'ın kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yollarını keşfetmesinde desteklediğini dile getirdi.

Çin Haber Ajansı Şinhua'ya göre ise Vang, Myanmarlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede de bu ülkeyle ortak projelerin hayata geçirilmesi ve daha yakın iş birliği geliştirilmesi konuları ele alındı.

Vang, bu görüşmede, Çin'in Myanmar'a uluslararası arenada meşru çıkarlarını ve ulusal itibarını korumada yardımcı olacağını söyledi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 2 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi ise halen içeride tutuluyor.

Askeri mahkemeler, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Myanmar, askeri darbe sonrası ilk kez bölgesel bir toplantıya ev sahipliği yaptı - Son Dakika

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