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'NAE SAO PAULO TÜRKİYE'YE GELMEMELİ, TÜRKİYE KENDİ GEMİLERİNDEN BAŞKASINI SÖKMEMELİ' - Son Dakika

'NAE SAO PAULO TÜRKİYE'YE GELMEMELİ, TÜRKİYE KENDİ GEMİLERİNDEN BAŞKASINI SÖKMEMELİ'

17.08.2021 11:27

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi Deniz ve Kıyı Alanları Komisyonu Başkanı Hakan Barçın, içinde 600 ton asbest barındırdığı ve Brezilya'ya satılmadan önce Fransa'nın nükleer denemelerde kullandığı iddia edilen Nae Sao Paulo uçak gemisinin Türkiye'ye getirilmemesini istedi.

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi Deniz ve Kıyı Alanları Komisyonu Başkanı Hakan Barçın, içinde 600 ton asbest barındırdığı ve Brezilya'ya satılmadan önce Fransa'nın nükleer denemelerde kullandığı iddia edilen Nae Sao Paulo uçak gemisinin Türkiye'ye getirilmemesini istedi. Barçın, tüm gelişmiş ülkeler gibi ülkeye yurt dışından söküm için hiçbir hava, deniz ya da kara aracının kabul edilmemesi ve Türkiye'nin dünyanın çöplüğü olmaktan kurtarılması gerektiğini söyledi.

Fransa tarafından satıldığı Brezilya donanmasında 21 yıl hizmet verdikten sonra hizmet dışına ayrılan Nae Sao Paulo uçak gemisinin, İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir tesiste sökümünün yapılacak olmasına çevre örgütleri ve bazı sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Deniz ve Kıyı Alanları Komisyonu da konuyla ilgili bir rapor hazırlayarak uluslararası, ulusal resmi ve sivil kurumlara gönderdi. Birkaç gelişmemiş ülke dışında artık vahşi teknikle ve yurt dışından ithal edilmiş araç sökümünün yapılmadığına dikkat çekilen raporda Türkiye'nin de başkalarının çöpünü ülkeye sokmaması gereğine dikkat çekildi.

'VAHŞİ SÖKÜM YAPAN HİNDİSTAN, BANGLADEŞ VE TÜRKİYE KALDI'

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Deniz ve Kıyı Alanları Komisyonu Başkanı ve Foça Belediye Meclis Üyesi Hakan Barçın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Sao Paulo uçak gemisinin kamuoyu gündeminden düşürülerek ve unutturularak Türkiye'ye sokulmamasını istediklerini söyledi. Barçın, "24 Mayıs 2021 tarihinde Brezilya'dan bir uçak gemisinin Aliağa'ya gemi söküme getirileceği haberini aldık. Binlerce ton ağırlığında, 260 metre uzunluğunda, çok ciddi asbest yükü olan bir gemi. 1960 yapımı. Bölgemizi çok ciddi olarak tehdit eden hava, su, toprak kirliliğine, cüruf alanlarına ek olarak bir de gemi söküm tesislerinin özellikle denize getirdiği yük bizi hareket geçirdi. Nae Sao Paulo gemisi aslında bir sembol. Şu anda gemi söküm tesislerinde yüzlerce gemi sökülüyor ve hepsi de baştan kara. Kimileri AB standartlarına uygun olduklarına dair belgeleri olduğunu iddia ediyor olsalar bile dünyada bu gemi söküm işini ilkel koşullarda, vahşi sökümle yapan çok az ülke kaldı. Bu ülkeler Hindistan, Bangladeş ve Türkiye. Vietnam ve Çin de vardı ayrıldı. Sadece kendi ülkelerinin gemilerini sökme kararı aldılar. Hazırladığımız rapor için; Aliağa Çevre Kültür Platformu (ALÇEP), Asbestli Gemi Söküm Uzmanları Derneği, Ege Çevre Kültür Platformu (EÇEP), Foça Çevre Kültür Platformu (FOÇEP), İzmir Çevre Mühendisleri Odası, İzmir Tabip Odası Çevre Komisyonu, değerli bilim adamları ve bizim meclis üyelerimizden ciddi anlamda katkılar aldık. Yurt dışından Brezilya'dan ve Fransa'dan bize destek veren kuruluşlarla birlikte hem uluslararası hem de ulusal bakanlıklarımız çerçevesinde bir mektup yazıldı. Bu mektubun içeriği çok önemli" diye konuştu.

'BREZİLYA'DA SAO PAULO MÜZE OLSUN DİYE BİR GİRİŞİM VAR'

Barçın, "Şu an enteresan, yeni bir gelişme de var. Brezilya'da Sao Paulo Fo Enstitüsü Başkanının, 'Bu gemiyi sökmeyelim, bunu bir müze olarak değerlendirelim. Hem kendi donanma tarihimize sahip çıkalım hem de Türkiye gibi ülkelere de zarar vermeyelim" diye bir girişimi var. Umarım doğru bir haberdir. Bu yönde bir gelişme olursa biz bundan kurtulmuş oluruz" dedi.

"Fakat, bu gemiyi buraya getirmemekle her şey güllük gülistanlık olmayacak" diyen Barçın, şöyle devam etti:

"Biz, bu kirlilikten kurtulmuş olmayacağız. Hiçbir gelişmiş ülke, hele bu şekilde gemilerini asla sökmüyor. Aliağa'nın taşıma kapasitesi her şekliyle aşılmış durumda. Bunun içinde, gemi sökümde, bir parça. Gemi sökümde doğru standartlar uygulanırsa ve sadece kendi gemilerimiz sökülürse, biz buna karşı değiliz. Tabi bunlar geri dönüştürülmeli ama bu şekilde değil. Evet bu Nae Sao Paulo gemisinin gelmesini durdurmalıyız ama yetmez. Gemi sökümüne de termik santrallerine de her türlü sanayileşmeye de enayileşmeden ciddi olarak bakmamız lazım. Kapımıza sel, yangın ve tsunamiler dayandı. Artık daha neyi bekleyeceğiz. Ülkemizi önce dünyanın çöplüğü olmaktan kurtaralım."

'NAE SAO PAULO TÜRKİYE'YE GELMEMELİ, TÜRKİYE KENDİ GEMİLERİNDEN BAŞKASINI SÖKMEMELİ'
'NAE SAO PAULO TÜRKİYE'YE GELMEMELİ, TÜRKİYE KENDİ GEMİLERİNDEN BAŞKASINI SÖKMEMELİ'
'NAE SAO PAULO TÜRKİYE'YE GELMEMELİ, TÜRKİYE KENDİ GEMİLERİNDEN BAŞKASINI SÖKMEMELİ'
'NAE SAO PAULO TÜRKİYE'YE GELMEMELİ, TÜRKİYE KENDİ GEMİLERİNDEN BAŞKASINI SÖKMEMELİ'
'NAE SAO PAULO TÜRKİYE'YE GELMEMELİ, TÜRKİYE KENDİ GEMİLERİNDEN BAŞKASINI SÖKMEMELİ'
'NAE SAO PAULO TÜRKİYE'YE GELMEMELİ, TÜRKİYE KENDİ GEMİLERİNDEN BAŞKASINI SÖKMEMELİ'
'NAE SAO PAULO TÜRKİYE'YE GELMEMELİ, TÜRKİYE KENDİ GEMİLERİNDEN BAŞKASINI SÖKMEMELİ'
'NAE SAO PAULO TÜRKİYE'YE GELMEMELİ, TÜRKİYE KENDİ GEMİLERİNDEN BAŞKASINI SÖKMEMELİ'

Sao Paulo, Türkiye, İzmir, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'NAE SAO PAULO TÜRKİYE'YE GELMEMELİ, TÜRKİYE KENDİ GEMİLERİNDEN BAŞKASINI SÖKMEMELİ' - Son Dakika


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