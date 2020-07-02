Nagatomo: Galatasaray'ı kalbimin en güzel yerinde saklayacağım - Son Dakika

Nagatomo: Galatasaray'ı kalbimin en güzel yerinde saklayacağım

Galatasaray, Süper Lig'in 30'uncu haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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Galatasaray, Süper Lig'in 30'uncu haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idman öncesinde sarı-kırmızılı takımla son çalışmasını gerçekleştiren Yuto Nagatomo, teknik heyet ve takım arkadaşları ile vedalaştı. Japon futbolcu, veda konuşması esnasında duygusal anlar yaşadı.

FATİH TERİM: "NAGATOMO GALATASARAY'DA ÖNEMLİ BİR İZ BIRAKTI"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Nagatomo'yu İtalya'dan tanıdığını ifade ederek, "Gerek futbolculuğu, gerek insanlığı, gerek karakteri, profesyonelliği, ailesi ve futbolu yaşamasıyla Galatasaray'da önemli bir iz bıraktı. Kendisini tanımaktan son derece memnunum. Kulübüm adına, kendim ve arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Ömür boyu dostluğumuz sürecek. Çok kişinin, uzun yıllarda yapamadığını 2 senede yaptı. Ne Galatasaray, ne biz ne de ben onu hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

NAGATOMO: "GALATASARAY HAYATIM BOYUNDA KALBİMİN EN GÜZEL YERİNDE KALACAK'

Galatasaray'da son antrenmanına çıkan ve takım arkadaşları ile vedalaşan Yuto Nagatomo ise karışık duygular içinde olduğunu belirterek, "Hem mutluyum hem hüzünlüyüm. Hüzünlüyüm, çünkü 2.5 senedir buradayım başarılarla geçen bir 2.5 sene. Öncelikle hocama teşekkür etmek istiyorum. Beni buraya getirdi, bana bu şansı verdi. Bu forma altında başarılara imza atmamı sağladı. Takım arkadaşlarıma, diğer hocalara, bütün çalışanlara, tüm Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum. 2.5 seneye bana unutulmaz kılan herkese teşekkür ediyorum. Onları hiçbir zaman unutmayacağım, Galatasaray'ı kalbimin en güzel yerinde saklayacağım. Çok mutluyum. Çünkü; çok büyük, önemli başarılara imza attım. Ama futbol bu. Hayatta bu tip şeyler var. Bir başlangıcı ve sonu var. Bugün Galatasaray'daki son günüm ama Galatasaray hayatım boyunda kalbimin en güzel yerinde kalacak. Türk halkına da çok teşekkür etmek istiyorum. Sadece Galatasaray taraftarı değil, tüm Türk halkına. Geldiğim ilk günden beri bana ve aileme gösterdikleri ilgiyle ailem burada inanılmaz güzel günler geçirdi. Mutlaka ilerleyen dönemlerde Türkiye'ye geleceğim. Çünkü ailem de bende Türkiye'yi, Türk insanını çok seviyoruz. Sizleri çok özleyeceğiz" diye konuştu.

- İstanbul
Yuto Nagatomo, Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 17:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nagatomo: Galatasaray'ı kalbimin en güzel yerinde saklayacağım - Son Dakika Spor
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