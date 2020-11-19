Naim Süleymanoğlu'nun ismi Esenyurt'ta yaşayacak - Son Dakika

Naim Süleymanoğlu'nun ismi Esenyurt'ta yaşayacak

19.11.2020 11:51

Naim Süleymanoğlu'nun ismi Esenyurt'ta yaşayacak Esenyurt Belediyesi, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde yapımını tamamladığı ilçenin en büyük spor tesisine Dünya, Olimpiyat ve Avrupa şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nun ismini verdi.

Naim Süleymanoğlu'nun ismi Esenyurt'ta yaşayacak

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde yapımını tamamladığı ilçenin en büyük spor tesisine Dünya, Olimpiyat ve Avrupa şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nun ismini verdi.

Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, yapımını tamamladığı spor tesisine Türkiye'nin gururu Naim Süleymanoğlu'nun ismini verdi. Cep Herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun üçüncü ölüm yıl dönümünde Esenyurt'ta anma töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, müdürler ve ilçe protokolü katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende, Naim Süleymanoğlu'nun isminin verildiği Esenyurt'un en büyük spor tesisinin açılışı yapıldı. Açılış sonrasında, Başkan Bozkurt ve beraberindekiler tesisi gezdi.

"Bizim için önemli olan bir tesise adını verdik"

Törende konuşma yapan Başkan Bozkurt, "Naim Süleymanoğlu, bence çok az insanın başarabileceği bir başarıyı kısa yaşamının içine sığdıran, bu coğrafyanın yetiştirdiği en önemli kişilerden bir tanesidir. Bence Naim Süleymanoğlu'nu Naim Süleymanoğlu yapan onun sporda elde ettiği başarı değil, Bulgaristan'da başlatılan bir asimilasyonu dünyaya duyurmak üzere çıktığı bir yoldur. O bizim aynı zamanda ulusal kahramanımız, bizi birleştiren, bizi birbirimize bağlayan bir kişidir. Bu yüzden burada bizim için önemli olan tesisimize onun adını verdik" dedi.

"O'nun ismini yaşatmaya devam edeceğiz"

Böyle bir isimle aynı coğrafyada aynı çatı altında bulunmaktan gurur ve onur duyduğunu belirten Başkan Bozkurt, "Kendisine bize kattığı değerler için çok ama çok teşekkür ediyorum. O bizim yüreğimizde hep var olacaktır. Çünkü birçok gencin, birçok vatandaşımızın kendini değerli hissetmesini sağlamıştır. Ben hatırlıyorum onun yarışmalarında hayat dururdu, bütün Türkiye dururdu ve o halteri kaldırdığında, yani meşhur ağırlığının üç katının on kilo fazlasını kaldırdığında, İstanbul'da her sokaktan alkış sesleri yükselirdi. Bu umudu bize yaşatmıştır. Elimizdeki tesise onun adını verdik. Umarım onun ismi uzun yıllar yaşar, yaşatmaya devam edeceğiz. Ben tesisin yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Esenyurt'un en büyük spor tesisi

3 Olimpiyat, 7 Dünya ve 6 Avrupa Şampiyonluğu kazanan, 46 tane dünya rekoru kırarak 'Asrın Sporcusu' unvanını alan Naim Süleymanoğlu'nun ismi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde yapılan Esenyurt'un en büyük spor tesisinde yaşatılacak. Amatör spor kulüplerinin, altyapıdan üstyapıya kadar ücretsiz olarak antrenmanlarını yapabilecekleri alan ve imkana sahip olan tesiste, 3 antrenman sahası, koşu parkuru, ilçedeki amatör spor kulüpleri için oluşturulan yerler, soyunma odaları ve çeşitli sosyal alanlar yer alıyor. Esengücü Ampute takımı da antrenmanlarını bu tesiste yapıyor.

Naim Süleymanoğlu'nun ismi Esenyurt'ta yaşayacak
Naim Süleymanoğlu'nun ismi Esenyurt'ta yaşayacak
Naim Süleymanoğlu'nun ismi Esenyurt'ta yaşayacak
Naim Süleymanoğlu'nun ismi Esenyurt'ta yaşayacak
Naim Süleymanoğlu'nun ismi Esenyurt'ta yaşayacak
Naim Süleymanoğlu'nun ismi Esenyurt'ta yaşayacak
Naim Süleymanoğlu'nun ismi Esenyurt'ta yaşayacak

Esenyurt Belediyesi, Naim Süleymanoğlu, Olimpiyat, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Naim Süleymanoğlu'nun ismi Esenyurt'ta yaşayacak - Son Dakika


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