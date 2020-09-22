Nakliye diye aldılar başkalarına sattılar - Son Dakika

Nakliye diye aldılar başkalarına sattılar

Manisa'da bir fabrikadan nakliye için tıra yüklenen 300 bin TL değerindeki cam ve radyatör petekleri teslimat adreslerine ulaşmayınca, başka kişilere satıldığı tespit edildi.

Nakliye diye aldılar başkalarına sattılar, System.String[]

Manisa'da bir fabrikadan nakliye için tıra yüklenen 300 bin TL değerindeki cam ve radyatör petekleri teslimat adreslerine ulaşmayınca, başka kişilere satıldığı tespit edildi. Olayla ilgili bir kişi Kocaeli'de tutuklanırken bir kişinin de arama çalışmalarına devam ediliyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir fabrikadan 11 Eylül tarihinde Elazığ ve Diyarbakır'a gönderilmek üzere tıra yüklenen 300 bin TL değerindeki cam ve radyatör petekleri teslimat adreslerine ulaşmayınca çalındıkları anlaşıldı. Jandarmanın çalışması sonucu Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki iki farklı adreste bulunan malzemelerin yüklendiği tırın 15 Eylül'de Kocaeli'de yine aynı şekilde bir dolandırıcılığa karıştığı tespit edildi. Dolandırıcılık olayıyla ilgili Kocaeli'de bir kişi tutuklanırken, bir kişinin ise arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Diyarbakır ve Elazığ'a gitmesi gerekiyordu

Manisa'nın Akhisar ilçesi Kayalıoğlu Mahallesindeki Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir firmadan Elazığ ve Diyarbakır'a götürülmek üzere yaklaşık 300 bin TL değerinde cam ve radyatör peteği, 11 Eylül günü saat 19.30 sıralarında sahte belge ve kimlik kullanan şahısların kullanmış olduğu 35 APY 764 plakalı tıra yüklendi. Tıra yüklenen malzemelerin belirtilen adreslere zamanında teslim edilmemesi üzerine firma yetkilileri durumu Akhisar Jandarma Komutanlığına bildirdi. Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından yapılan araştırma sonucunda çalınan malzemelerin, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Horozköy bölgesinde M.Ş.A. (41) isimli duşa kabin işi yapan kişide olduğu tespit edildi. 19 Eylül tarihinde iş yerine Manisa Emniyet Asayiş şubesinde görevli ekiplerle birlikte giden jandarma ekipleri şüpheli M.Ş.A. ile yaptıkları görüşmede duşa kabin camlarını daha önceden de sürekli iş yaptığı ve tanıdığı olan N.C. isimli şahsın getirdiğini, radyatörlerin ise F.G. isimli şahsa satıldığını anlattı. M.Ş.A. aldığı malzemeler karşılığında 43 bin TL nakit para ve çek verdiklerini de dile getirdi. Horozköy bölgesindeki iki şahsın depolarında firmadan kaçırılan malzemeler olduğu tespit edilirken, firma yetkilileri malzemelerin bulunduğu yere çağrılarak keşif yaptırıldı. Firma yetkilisinin de malzemelerin kendilerine ait olduğunu beyan etmesi üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli şahısların depolarında bulunan malzemeler şahısların kendi rızası ile firma yetkililerine teslim edildi.

Aynı yöntemi Kocaeli'de de kullandılar

Şüpheli M.Ş.A. ve F.G. ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken, tır ile malzemeleri götüren aynı şüphelilerin 15 Eylül günü Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü bölgesinde aynı plakalı tır aracı ile aynı yöntemle başka bir olaya karıştıkları tespit edildi. Kocaeli ekipleri ile koordine kuran ekipler şüpheli şahısların aynı şahıslar olduğunu tespit etti. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli Y.P. yakalanarak gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli C.C.D'nin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - MANİSA

Türk Lirası, Akhisar, Kocaeli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 17:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nakliye diye aldılar başkalarına sattılar - Son Dakika

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