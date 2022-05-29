Nallıhan'da modacı Hamiyet Gürelli'nin tasarımları tanıtıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde modacı Hamiyet Gürelli'nin tasarımlarından oluşan kıyafetlerin defilesi yapıldı.

Tarihi Kocahan'da düzenlenen defilede, Devlet Sanatçısı Gürelli'nin kendi tasarımı olan ipek giysiler, Nallıhanlı gençler tarafından tanıtıldı.

Gürelli, "Gençlerimizi, kendilerini ifade edebilmeleri, kültürümüzü benimseyip sevmeleri için ilk kez podyuma çıkarmak istedim." dedi.

Defileye, Kaymakam Yusuf Durani Dinç, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, Ankara Üniversitesinden akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.