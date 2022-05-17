Nallıhan ve Beypazarı'nda tütün kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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Nallıhan ve Beypazarı'nda tütün kaçakçılığı operasyonu

17.05.2022 17:56

Nallıhan ve Beypazarı'nda kaçak tütün ürünleri sattığı gerekçesiyle 21 kişi yakalandı.

Nallıhan ve Beypazarı'nda kaçak tütün ürünleri sattığı gerekçesiyle 21 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı, iki ilçede kaçak ve bandrolsüz tütün ürünleri satışı yapıldığını tespit etti.

Bunun üzerine Nallıhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışma kapsamında 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve kaçak tütün sattığı belirlenen 21 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonlarda 249,5 kilogram tütün, 43 tütün sarma makinesi, 70 bin 444 dolu makaron, 1 milyon 738 bin 819 boş makaron ve 168 bandrol ele geçirildi.

Nallıhan ve Beypazarı'nda tütün kaçakçılığı operasyonu
Nallıhan ve Beypazarı'nda tütün kaçakçılığı operasyonu

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Kaynak: AA

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