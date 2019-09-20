- Namık Altunsoy: "Kupada 3 büyükle oynamak isterim"

SİVAS - Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Namık Altunsoy, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 büyüklerle karşılaşmak istediğini söyledi. Altunsoy, "Ben sayısal olarak Türkiye'de taraftarı fazla olan takımlardan 3 büyük kulüple oynamayı isterim. Geçmişte oynadık, heyecanı güzel oluyor. İnşallah o takımlardan; buna Trabzonspor da dahil, birisiyle oynama imkanını yakalarız" dedi.

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da Teknik Direktör Namık Altunsoy, ligdeki 3 haftalık periyodu, takımın bu seneki hedefleri ve Ziraat Türkiye Kupası hakkında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"3 haftada 5 puan topladık"

Ligin ilk üç haftasında çok iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Altunsoy, "Sivas Belediyespor olarak bu sezona yeni ve kabuk değiştiren bir takımla başladık. Geçen seneden kalan 7 tane oyuncumuz var. Şu anda 27 kişilik oyuncu grubumuzla çalışmalara devam ediyoruz. Lig başladı ve 3 hafta oldu. 3 haftada topladığımız 5 puan var. Bu maçların 2'sini içeride, 1'ini deplasmanda oynadık. Puansal açıdan çok iyi bir istatistik değil bizim gözümüzde. En azından içerideki 2 maçtan 6 puan, 1 de deplasmandan 7 puanı bulmamız gerekiyordu. Öyle hesaplamıştık. 2 puanlık bir kayıptayız. Fakat oyuncularımızın maçlarda gösterdiği mücadeleden, performanstan, üretkenlikten son derece memnunum" şeklinde konuştu.

"Eksikliklerimizi gidereceğiz"

Namık Altunsoy, takımındaki eksiklikleri gidermek için de çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İlk hafta Karabükspor ile başlayan skoru da güzel iyi bir galibiyet aldık. Arkasından Bodrum maçında sahanın, zeminin, rakım farkının dezavantajına rağmen, güzel bir mücadele ile son dakikadaki pozisyonları değerlendirsek oradan da 3 puanla dönebilirdik ama 1 puanla döndük. Burada da Kahramanmaraşspor maçında, Maraş gibi başarılı bir takıma karşı iyi mücadele ettik. 90+4'te yenilen gol ile bırakılan 2 puan var. 7 gol atmışız, 2 gol yemişiz. Burada artılarımızı sayacak olursak santrforumuzun 3 maçta 3 gole ulaşması, yavaş yavaş takım birlikteliğinin oluşması, aile havasının teneffüs edilmesi bizim artı yönlerimiz. Eksi yönlerimiz de son vuruşlarda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle skora göre oynamayı becermemiz gerekiyor."

"Taraftar sayımız arttı"

Taraftar sayısında bir artış olduğunu da vurgulayan Teknik Direktör Namık Altunsoy, "Karabük maçı ile son oynadığımız Maraş maçına baktığımız zaman taraftar sayımızda bir artış var. Bu hoşumuza gidiyor, bizi mutlu ediyor. İnşallah alacağımız sonuçlarla o sayıları daha da arttırmanın peşinde olacağız ve Sivas'ı, TFF 2. Lig'de en iyi şekilde temsil etmenin peşinde olacağız" ifadelerini kullandı.

" Kocaelispor'u yeneceğiz"

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'ndaki Kocaelispor eşleşmesini de değerlendiren Altunsoy, "Ziraat Türkiye Kupası'nda bir marka takımla karşılaştık. Türkiye'de bazı takımlar vardır; yeri, ligi, konumu ne olursa olsun markadır. Kocaelispor da bunlardan birisi. Örnek verecek olursak; Diyarbakırspor, Sakarya, Göztepe de öyledir. Kocaelispor da marka bir takım. Transfer yasakları vardı, onu da giderdiler. 3. Lig'de hedefli bir takım kurdular. Güzel bir maç oynayacağız. Günü henüz belli değim ama salı günü oynanacak diye bekliyoruz. Gece maçı oynayacağız. Çok alışkın olmayacağız bir şey. Ama Sivas Belediyespor kupada çok iyi işlere imza atmış bir takım. Kupada da elimizden geldiği kadar gidebildiğimiz yere gitmeyi hedefliyoruz. Bu düşünce ile gideceğiz. Kocaelispor'u kupada saf dışı bırakma düşüncesi ile gideceğiz. Buna çaba göstereceğiz. Bana göre 3. Lig'in en iyi takımlarından birisini çektik. İnşallah kupada yoluna giden taraf biz oluruz" dedi.

"Kupada 3 büyükle oynamak isterim"

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Namık Altunsoy, son olarak kupada üç büyük takımdan biriyle de karşılaşmak istediklerini dile getirerek, "Önümüzde bölgemizin en önemli Süper Lig takımı Sivasspor olduğu için, Sivaslı futbolseverleri ne kadar heyecanlandırır bizim büyük takımla karşılaşmamız bilmiyorum. Ben sayısal olarak Türkiye'de taraftarı fazla olan takımlardan 3 büyük kulüple oynamayı isterim. Geçmişte oynadık, heyecanı güzel oluyor. İnşallah o takımlardan; buna Trabzonspor'da dahil, birisiyle oynama imkanını yakalarız" diye konuştu.