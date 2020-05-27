Nani'den Beşiktaş'a Angel Gomes teklifi! - Son Dakika

Nani'den Beşiktaş'a Angel Gomes teklifi!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

Nani'den Beşiktaş'a Angel Gomes teklifi!, System.String[]

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle yaz transfer döneminde düşük maliyetli, bonservisi elinde olan ve kiralayabileceği oyunculara yönelecek.



Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Kara Kartal'a Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Luis Nani'den sürpriz bir öneri geldi. Portekizli yıldız, Beşiktaş'la temas kurdu ve Angel Gomes'i teklif etti. Daha önce Fenerbahçe'ye önerilen oyuncuyu Chelsea ve Barcelona'nın da takip ettiği ifade edilirken, 19 yaşındaki orta saha için son karar Ljajic'in durumuna göre netlik kazanacak.



LJAJIC, İSTANBUL'DAN AYRILMAK İSTEMİYOR


Yılda 2.2 milyon Euro kazanan Sırp oyuncunun ne indirime yanaşması, ne de takımdan ayrılmak istememesi üzerine 10 numara arayışları hız kazanmıştı. Krasnodar'ın yaptığı 5 milyon Euro'luk teklifi kabul etmeye hazır olsa da, Adem Ljajic'in İstanbul'daki hayatını bırakmak istememesi ise yöneticilerin elini kolunu bağladı.


SCOUT EKİBİNE TALİMAT VERİLDİ


Menajerlerin önerdiği oyuncuların önüne gelmesini istemeyen teknik direktör Sergen Yalçın'ın önüne Angel Gomes ismini sunmadan bir araştırma yapılması için scout ekibine talimat verildi. Scout ekibinin raporunda, Manchester United ile olan sözleşmesinin de sezon sonunda bitecek olmasının bir avantaj olduğu ifade edildi.


2018 yılından bu yana İngiliz ekibi Manchester United ile sözleşmesi bulunan Angel Gomes, 10 numara mevkiinin dışında orta sahanın solunda da forma giyebiliyor. Genç oyuncu, İngiliz ekibinin altyapısında bugüne kadar toplam 76 mücadeleye çıkarken 29 gol attı, 17 de asist yaptı ve toplamda 46 gole direkt olarak katkıda bulundu. (Fotomaç)



Kara Kartal, Luis Nani, Beşiktaş, Gomes, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 10:15 

Son Dakika Spor Nani'den Beşiktaş'a Angel Gomes teklifi! - Son Dakika Spor
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