Naran Akkay ile Ruken Ülgey'den Başkan Mustafa Cengiz'e ziyaret - Son Dakika

Naran Akkay ile Ruken Ülgey'den Başkan Mustafa Cengiz'e ziyaret

Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası'ndan bronz madalya ile dönen Galatasaraylı sporcular Aslıhan Naran Akkay ile Ruken Ülgey, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile bir araya geldi.

Naran Akkay ile Ruken Ülgey'den Başkan Mustafa Cengiz'e ziyaret, System.String[]

Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası'ndan bronz madalya ile dönen Galatasaraylı sporcular Aslıhan Naran Akkay ile Ruken Ülgey, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile bir araya geldi.

26-27 Eylül tarihlerinde Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası'na katılan Galatasaray'ın sporcularından Aslıhan Naran Akkay ile Ruken Ülgey, Türk Kürek tarihinde kadınlar kategorisinde Avrupa'da madalya alan ilk kadın sporcular oldu. Başarılı sporcular, Kürek Şubesi Menajeri Kamil Selçuk ile birlikte Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik de yer aldı.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, sporcuların elde ettiği başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu başarı sadece Galatasaray için değil, Türk sporu için de çok sevindirici bir olay. Türkiye'de olimpik sporlara verilmesi gereken destek için ve çocuklarımızın, özellikle genç kızlarımızın spora yönelmesi açısından çok önemli. Ben tabii kadınlar olunca iki kere seviniyorum. Bir toplumun gelişmesinin en önemli ölçütlerinden bir tanesi de kadınların gelişmişlik derecesi ve düzeyidir. Bir toplumda kadın ne kadar toplumsal ve spor alanında aktifse o toplum o kadar gelişmiştir. Galatasaray ve diğer büyük kulüpler olarak amatör sporları elimizden geldiğimizce destekliyoruz. Tabii ki bunun bir maddi temeli ve tabanı var. Gelişen olaylar, UEFA, yapılandırmanın bazı kuralları bize futboldan elde edilen gelirin amatör şubelere harcanmaması doğrultusunda telkin ve baskılarda bulunuyorlar. Biz tabii bunu göğüslüyoruz. Galatasaray sadece bir futbol kulübü değildir, spor kulübüdür diyoruz. Amatör sporlarda yaklaşık 1800'e yakın sporcumuz var. Bu sporcuların yaklaşık 1600'ü amatör tabir edilen seviyede. Biz genç cumhuriyetimizin gelişmesi için sportif anlamda elimizden geleni yapan kulüplerden biriyiz. Gerek kamuoyuna gerek devletimizin ilgili makamlarına özellikle spor bakanlığına seslenmek istiyorum. Lütfen olimpik sporlarda büyük kulüplerimizi yalnız bırakmayın. Onlara her tür desteği verin. Bu kızlarımız ilk defa Avrupa'da milli takımlar düzeyinde üçüncülük elde ettiler. Galatasaray olarak biz Avrupa'nın en değerli tesislerinden birine sahibiz. Başvurular çok fazla. Bunun için ailelere çok teşekkür ederiz verdikleri güven ve başvurulardaki ilgi için. Kürek sporu gelir getirmeyen ve sadece spor olarak yapılan olimpik bir dal. Devletimizin bu konuda gereken desteği vermesini bekliyoruz özellikle Spor Bakanlığı'ndan. Olimpiyat ruhu, olimpiyatların gelişmesi, gençliğimizin de gelişmesine katkıda bulunacaktır. Kendilerini tebrik ediyorum. Her iki kızımızı, hocalarımızı ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Naran Akkay ile Ruken Ülgey'den Başkan Mustafa Cengiz'e ziyaret

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Avrupa, Kürek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 18:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Naran Akkay ile Ruken Ülgey'den Başkan Mustafa Cengiz'e ziyaret - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok Kayserispor, eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes ile anlaştı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı 56 yaşındaki öğretmen, 16 yaşındaki erkek öğrencisi ile defalarca ilişkiye girdi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi
Arda Turan, Glasgow Rangers maçının kadrosundan çıkarıldı Arda Turan, Glasgow Rangers maçının kadrosundan çıkarıldı         
00:01
Ermeni askerlerinin cephede Ermeni askerlerinin cephede "Bizi burada yalnız bıraktılar" diyerek ağladığı anlar kameraya yansıdı         
23:11
Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Azerbaycanlı spiker konuştu: 27 yılın hasretiydi Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Azerbaycanlı spiker konuştu: 27 yılın hasretiydi         
21:16
Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak         
20:36
Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı         
18:26
Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak         
17:37
Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü         
15:23
Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak, iki futbolcuyu işaret etti: Galatasaray bunlarla 9 kişi oynuyor Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak, iki futbolcuyu işaret etti: Galatasaray bunlarla 9 kişi oynuyor         
15:07
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil         
13:03
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Adana'da ikiz kardeşler bıçaklanarak gasp edildi, çevredekiler durup izledi Adana'da ikiz kardeşler bıçaklanarak gasp edildi, çevredekiler durup izledi         
09:53
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Ceren Damar'ın katilini savunan avukat skandal sözleri nedeniyle disipline sevk edildi Ceren Damar'ın katilini savunan avukat skandal sözleri nedeniyle disipline sevk edildi         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 01:12:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Naran Akkay ile Ruken Ülgey'den Başkan Mustafa Cengiz'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei