Narkokapan-İzmir Operasyonu: 641 Gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Dün İzmir'de, Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı narkotik operasyonu olan Narkokapan-İzmir'i gerçekleştirdik. İzmir merkezli olmak üzere 14 ilde, 608 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdik ve 641 şahıs gözaltına alındı. Narkokapan operasyonlarıyla yakaladığımız torbacıların tutuklanma oranı yüzde 95" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu ve Suriye'deki son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, "Dün İzmir'de, Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı narkotik operasyonu olan Narkokapan-İzmir'i gerçekleştirdik. İzmir merkezli olmak üzere 14 farklı ilimizde düzenlediğimiz bu geniş çaplı operasyonun hedefinde; mahallelerimizi, sokaklarımızı zehirlemeye çalışan, uyuşturucu ticaretinin stratejik ayağı olan, torbacılar yani sokak satıcıları vardı. Operasyonumuzun hazırlık sürecinde; özellikle gençlerimize musallat olan bu torbacılara yönelik saha takiplerimizi, teknik hazırlıklarımızı ve istihbarat çalışmalarımızı titizlikle yürüttük. Yaklaşık 4 ay süren bu süreçte ekiplerimiz, bu şüpheli şahısların hangi deliklere girip çıktıklarını, kimlerle temas kurduklarını, hangi yöntemlerle zehir dağıttıklarını tek tek tespit etti" dedi.

'TEDARİK AĞLARINI ÇÖKERTİYOR VE SUÇ GELİRLERİNE DARBE VURUYORUZ'

Elde edilen bilgiler sonrası dün sabah şafak sökmeden eş zamanlı operasyon başlattıklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucu suç örgütü elebaşından, yöneticisinden torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz. Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor, bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz. Torbacılar, uyuşturucu suç örgütlerinin sahadaki eli, kolu, gözü, kulağıdır. Bunlar aracılığıyla sokaklara iniyorlar. İşte Narkokapan operasyonlarıyla biz, bu zehir tacirlerinin bir bakıma elini kolunu kesiyoruz. Hareket kabiliyetlerini yok ediyoruz. Yani uyuşturucu ağının sinir uçlarını hedef alıyor ve pazarlama ağlarını parçalayıp atıyoruz. Hava ve deniz unsurlarımızca da desteklenen Narkokapan İzmir operasyonuna 4 bin 500 polis, 956 ekip ve 8 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı. İzmir merkezli olmak üzere 14 ilde, 608 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdik ve 641 şahıs gözaltına alındı. Narkokapan operasyonlarıyla yakaladığımız torbacıların tutuklanma oranı yüzde 95" ifadelerini kullandı.

'2025'TE 43 BİN 524 ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI'

Eş güdümle yürütülen çalışmaların polisin yüksek koordinasyon kabiliyetini, sahadaki operasyonel hızını ve kararlılığını açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin huzuru için, suçun kaynağına inen bu mücadeleyi aynı disiplin ve aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir 'iç güvenlik meselesi' değildir. Bu mücadele, 'küresel bir güvenlik' mücadelesidir. Daha önce de ifade ettim, biz, uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Bu savaşı da sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bir hedef koyduk. O hedef, ülkemizi uyuşturucuya karşı aşılmaz, erişilmez bir kale haline getirmektir. Bakınız, bu hedefleri gerçekleştirmek için 2025 yılında zehir tacirlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla 43 bin 524 şahıs tutuklandı. Bu kabine dönemimizde tutuklananların sayısı 100 bin 509. Yine bu kabine dönemimizde, 233 ton uyuşturucu madde ve 278 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirdik. Aynı dönemde 357 uyuşturucu suç örgütünü çökerttik. Bunlardan 46'sı uluslararası nitelikteydi. Kırmızı bülten ile aranan uyuşturucu suç örgütü elebaşı ve yöneticisi 136 yabancı şüpheliyi ülkemizde yakaladık. Kırmızı bülten ile aradığımız uyuşturucu suç örgütü elebaşı ve yöneticisi 120 şüphelinin de ülkemize iadesini sağladık. Bu açıkladığım sayılar, tarihi niteliktedir. Artık Türkiye, suçla mücadelede takip eden değil; yön veren, koordine eden, istihbarat paylaşılan ve paylaşan, operasyonel iş birliğini yöneten ülkelerden biridir. Milletimizin bilmesini isterim; ister narkotik suç örgütü elebaşısı olsun, ister torbacı olsun, ünlü olsun ya da olmasın, her kim bu suça bulaşmışsa, biz onlarla ülkemiz ve insanlık adına kararlılıkla mücadele ediyoruz, Allah'ın izniyle de etmeye devam edeceğiz" dedi.

'SURİYE'DE YAŞANAN GELİŞMELERİ TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ'

Bakan Yerlikaya, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin de "Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve sınır hattımızdaki tüm hareketliliği devletimizin ilgili tüm birimleriyle anbean ve titizlikle takip ediyoruz. Ülkemizin huzurunu hedef alan hiçbir girişime, hiçbir provokasyona ve hiçbir algı operasyonuna müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Özellikle sosyal medya üzerinden kasıtlı olarak yayılan yalan haberler ve toplumu paniğe sevk etmeye dönük paylaşımlar, açık bir dezenformasyon faaliyetidir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, "Türkiye, bölge halklarına çok büyük acılar yaşatan meselelerin, kardeşlik zemininde, aklıselimle çözülmesini savunan bir ülkedir." ifadelerini kullandı.