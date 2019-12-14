Narkotik köpeği tepki verdi, 35 kilo eroin ele geçirildi (2) - Son Dakika

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Narkotik köpeği tepki verdi, 35 kilo eroin ele geçirildi (2)
7 saat önce
ADLİYEYE SEVK EDİLDİKocaeli'de TEM Otoyolu'nda durdurulan hafif ticari araçta 35 kilo 785 gram eroin ile yakalanan S.S. emniyetteki işlemlerin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:01 Kaynak: DHA
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda durdurulan hafif ticari araçta 35 kilo 785 gram eroin ile yakalanan S.S. emniyetteki işlemlerin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.
Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),
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