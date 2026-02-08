Narlıdere\'de Sanatla Aile Yılı Kutlandı

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen sanat programında öğretmenler, müzik, şiir ve halk dansları performanslarıyla sahne aldı. 2025 Aile Yılı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, aile bağlarının toplumsal hayattaki önemine dikkat çekildi.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen sanat programında öğretmenler, aileleri ve yakınları için sahne aldı. Programda Türk müziği eserleri, türküler, şiir dinletileri ve zeybek gösterileri yer aldı. Etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı'na vurgu yapılarak aile kavramının önemine dikkat çekilmesi amaçlandı. Programda sahne alan Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu Müzik Öğretmeni Baran Bilmez, ailenin toplumsal hayatta köklü ve özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bu mirasın doğru şekilde aktarılması büyük önem taşıyor. Biz öğretmenler de derslerimizde öğrencilerimize ailenin önemini aktarmaya çalışıyoruz. Ancak bunun sınıfla sınırlı kalmaması gerektiğine inanıyorum. Böyle bir etkinliğin parçası olmaktan onur duydum. O akşam İlçe Milli Eğitim müdürümüzden velilerimize kadar hepimiz büyük bir aile gibiydik. Seyircilerin türkülerde kendilerini bulmaları ve bizlere eşlik etmeleri çok anlamlıydı" dedi.

'KALPLER AYNI EZGİDE BULUŞTU'

Narlıdere İmam Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Bağdagül Karabağ ise hem bir anne hem de bir öğretmen olarak sahnede yer aldığını belirterek, "Müzik, şiir ve halk dansları aracılığıyla anlatılan aile teması, sevginin ve birlikte olmanın değerini bir kez daha hatırlattı. Salonda yalnızca eserler dinlenmedi; anılar paylaşıldı, duygular tazelendi, kalpler aynı ezgide buluştu" diye konuştu.

'HER MELODİ UMUTLARI YANSITTI'

İlhan Onat İlkokulu Sınıf Öğretmeni Özgül Başak Çoşkun da etkinliğin Aile Yılı temasıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Sahnede paylaştığımız her melodi, katılımcıların geçmiş anılarını, memleket özlemlerini ve umutlarını yansıttı. Amacımız, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek müzikle ruhlarımızı beslemekti" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe davetli olarak katılan velilerden Hülya Kirazlı, öğretmenlerin sahne performansını beğendiğini belirterek, "Çok keyifli ve bir o kadar da duygusal bir akşamdı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Mustafa Şık İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Almira Güzel ise "Öğretmenimin bu konserde yer alması beni çok mutlu etti. Konseri çok beğendim. Umarım tekrar böyle bir konser olur" diye konuştu.