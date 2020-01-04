Narlıdere Metrosunda üçüncü istasyona ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Narlıdere Metrosunda üçüncü istasyona ulaşıldı - Son Dakika

Narlıdere Metrosunda üçüncü istasyona ulaşıldı

7 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığının, Bornova Evka 3-Fahrettin Altay metro hattını Narlıdere'ye uzatma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Narlıdere Metrosunda üçüncü istasyona ulaşıldı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığının, Bornova Evka 3- Fahrettin Altay metro hattını Narlıdere'ye uzatma çalışmaları aralıksız sürüyor.


Balçova ve Çağdaş istasyonları arasındaki 860 metrelik mesafeyi yaklaşık bir ay önce aşan dev tünel açma makinesi (TBM), Çağdaş İstasyonu'ndan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İstasyonu'na kadarki 460 metrelik kazıyı da tamamladı. Böylece projenin önemli bir aşaması geçilmiş oldu.


Hattın uzunluğu 7,2 km olacak


Toplam uzunluğu 179 kilometreye ulaşan raylı sistem zincirinin yeni halkası F.Altay-Narlıdere hattında tünel kazı çalışmaları, planlanan yedi istasyonda aynı anda yürütülüyor. Yeni metro hattının 7,2 km uzunluğunda olacağı, hattın tamamının yeraltından geçeceği belirtildi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, genişleyen metro ağıyla trafik sıkışıklığını azaltmayı ve iklim krizine neden olan ulaşım kaynaklı fosil yakıt kullanımını en aza indirmeyi amaçlıyor. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Narlıdere, Altay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altay Bayındır'ın performansı nedeniyle Alper Boğuşlu ile yollar ayrıldı
"Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı 2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
19:50 Beşiktaş, Ormanspor'u 80-72 mağlup etti - Son Dakika
19:48 Danimarka'dan İran'a seyahat uyarısı - Son Dakika
19:48 Zara'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
19:46 Antalya'da kuş avlarken uçurumdan düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika
19:45 Konyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
18:50 "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı - Son Dakika
18:48 Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 19:53:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Narlıdere Metrosunda üçüncü istasyona ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]