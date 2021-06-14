NATO aile fotoğrafına damga vuran olay! Liderlere NATO'nun önemini hatırlatan video izletildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katıldı. NATO Liderler Zirvesi, üye ülkelerin liderlerinin katılımıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. Zirvenin yapıldığı NATO Karargahı'nda konuklar için resmi karşılama programı düzenlendi.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderler NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı. Tüm liderlerin tek tek karşılanmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyularak aile fotoğrafı çektirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Karargahı'nın içindeki avluda çektirilen aile fotoğrafında, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın arasında yer aldı.

VİDEO GÖSTERİMİ YAPILDI

Aile fotoğrafı çekilirken, liderlere, salonun ortasına kurulan ekranda NATO'nun önemini anlatan bir video izletildi. Görüntülerde, iklim krizine ilişkin atılan adımlar, NATO tatbikatlarında çekilen görüntüler, üye ülkelerin bayrakları, uluslararası felaketlerde görev yapan NATO'nun çalışmalarından görseller paylaşıldı.

ERDOĞAN, BİDEN'LA BİR SÜRE SOHBET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra diğer liderlerle NATO Zirvesi'nin ana oturumuna katıldı. Erdoğan, toplantı başlamadan hemen önce ABD Başkanı Joe Biden'la bir süre sohbet etti.