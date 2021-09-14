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NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı - Son Dakika

NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı

14.09.2021 13:30

Rusya ve Belarus, NATO ile tansiyonun yüksek olduğu şu dönemde Rusya'nın batı sınırında ortak bir tatbikat düzenledi. Platform-M saldırı robotlarının ilk kez test edildiği Zapad-2021 tatbikatını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ön sıradan izledi. Tatbikatta, Hindistan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Moğolistan da teçhizat ve askerleriyle yer aldıkları belirtildi.

Rusya ve Belarus ortak askeri tatbikatı Zapad-2021 10 Eylül'den bu yana sürüyor. Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de takip ettiği tatbikat sırasında ilk kez saldırı robotları ve dev hovercraftlar sahneye çıktı.

"GÖVDE GÖSTERİSİ" OLARAK YORUMLANDI

Ortak tatbikat, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Batı'ya askeri gücünü sergilediği bir 'gözdağı' olarak değerlendiriliyor. Putin'in de takip ettiği tatbikatın servis edilen görüntüleri de uluslararası kamuoyu tarafından 'gövde gösterisi' olarak yorumlanıyor.

NATO ile tansiyonun zirvede olduğu dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı

DİĞER ÜLKELERDEN DE KATILIM VAR

Avrupa sınırına yakın bölgeler dahil olmak üzere Rusya'da 9, Belarus'ta 5 poligonda süren tatbikatlarda Rusya ve Belarus ordusundan 200 bine yakın asker ve personel görev yapıyor. Tatbikatta, 80 uçak ve helikopter ile 290 tank, 240 çoklu roket fırlatma sistemi, 760 askeri araç ve 15 savaş gemisi yer alıyor.

Rusya ve Belarus tarafından düzenlenen tatbikatta, Hindistan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Moğolistan da teçhizat ve askerleriyle yer aldıklarını açıkladı. Kaliningrad'da çekilen ve Reuters tarafından paylaşılan görüntülerde, dünyanın en büyük hovercraft'ı olan Zubr-sınıfı LCAC da yer aldı.

NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı

İLK KEZ SALDIRI ROBOTLARI KULLANILDI

Askeri kuvvetleri gemilerden kıyıya taşımayı amaçlayan Sovyet tasarımı hovercraft, deniz mayınları taşıyıp yerleştirebilme özelliği ile de ön plana çıkıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Zapad-2021 tatbikatında ilk kez Platform-M saldırı robotlarının test edildiğini duyurdu.

Öte yandan Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Rusya'dan değeri 1 milyar doların üzerinde silah alımı planladıklarını söyleyerek "Bu, NATO askeri birlikleri ile doğrudan sınırlarımızın bulunduğu batı yönünü ciddiye aldığımızı gösteriyor." dedi.

NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı

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Son Dakika Dünya NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı - Son Dakika Dünya


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