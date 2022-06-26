NATO Karşıtı Gruplardan Madrid'deki Zirve Öncesi Barış Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

NATO Karşıtı Gruplardan Madrid'deki Zirve Öncesi Barış Çağrısı

26.06.2022 18:04
NATO Karşıtı Gruplardan Madrid'deki Zirve Öncesi Barış Çağrısı

MADRİD, 26 Haziran (Xinhua) -- Dünyanın dört bir yanından üyelerin katılımıyla oluşturulan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) karşıtı bir grup, Cumartesi günü Madrid'deki kongresini tamamladı ve geniş kapsamlı barış çağrısında bulunan bir deklerasyon yayınladı.

MADRİD, 26 Haziran (Xinhua) -- Dünyanın dört bir yanından üyelerin katılımıyla oluşturulan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) karşıtı bir grup, Cumartesi günü Madrid'deki kongresini tamamladı ve geniş kapsamlı barış çağrısında bulunan bir deklerasyon yayınladı. " Nato, no" (NATO'ya hayır) temsilcisi Willy Meyer, "Yeni NATO, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin yetkileri dışında, daha önce Yugoslavya, Afganistan, Irak veya Libya'da olduğu gibi müdahalelerde bulunma niyetinde olduğunu teyit etti" dedi.

İspanya Komünist Partisi Genel Başkanı Jose Luis Centella da NATO'yu askeri harcamaların artırılmasını desteklemekle eleştirdi ve militarizmin terk edilmesi çağrısında bulundu. Grup, yaklaşan NATO zirvesi öncesinde Pazar günü büyük bir protesto planlıyor.

YORUMLAR
500
Dünyanın gözü burada olacak! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde gündeme getireceği 6 konu Dünyanın gözü burada olacak! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde gündeme getireceği 6 konu
Kaynak: Xinhua

Madrid, Nato, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Karşıtı Gruplardan Madrid'deki Zirve Öncesi Barış Çağrısı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:36 Güney Afrika'da 17 kişinin cansız bedeni bulundu, 3 kişi de hastanede hayatını kaybetti!
17:06 Ümit Özdağ'dan gündem olacak sözler: Yarın Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz
17:05 Sinirlenen futbolcu yedek kulübesinden fırlayarak hakemi yumrukladı!
16:22 Oğluna süt almaya giden babanın ölümüne sebep olmuştu! O sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı
16:16 58 hekimle 6,5 saat toplantı yaptı! Bakan Koca: Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz
16:15 96. Gazi Koşusu için heyecan dorukta! Yarışseverler, Veliefendi Hipodromu'nu doldurdu
16:14 Konuşamayan çocukları için papaza gidip 8 bin lira vermişler: Dana, eşek dili yedirin
16:13 Jose Mourinho, Abdülkadir Ömür'e gözünü dikti! Milli futbolcu için Roma adım attı
15:24 Sergen Yalçın'ın yeni adresi şaşkınlık yarattı! YouTube kanalında yorumcu olacak
15:22 Hüseyin Çelik'ten dikkat çeken açıklama: Kendilerini MHP'ye mahkum ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 18:10:19. #1.13#
SON DAKİKA: NATO Karşıtı Gruplardan Madrid'deki Zirve Öncesi Barış Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement