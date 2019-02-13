Son Dakika Haberleri: NATO Savunma Bakanları Toplantısı - Detaylar (2)

NATO Savunma Bakanları Toplantısı - Detaylar (2)

3 saat önce

NATO'nun 29 üyesinin savunma bakanlarını iki günlüğüne Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya getiren NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı.

NATO'nun 29 üyesinin savunma bakanlarını iki günlüğüne Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya getiren NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı. NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor. Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick M. Shanahan ile sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:58 Kaynak: AA

Türkiye, Brüksel, Belçika, Güncel
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