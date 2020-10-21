NATO, Türkiye ile Yunanistan arasındaki mekanizmayı güçlendirmek istiyor - Son Dakika

NATO, Türkiye ile Yunanistan arasındaki mekanizmayı güçlendirmek istiyor

21.10.2020 14:05
NATO, Türkiye ile Yunanistan arasındaki mekanizmayı güçlendirmek istiyor, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasında kurulan ayrıştırma usulleriyle Doğu Akdeniz'de tehlikeli durumları önlemeyi amaçladıklarını belirterek "NATO'da oluşturduğumuz mekanizmayı nasıl güçlendirebiliriz, bunun için çalışıyoruz.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasında kurulan ayrıştırma usulleriyle Doğu Akdeniz'de tehlikeli durumları önlemeyi amaçladıklarını belirterek "NATO'da oluşturduğumuz mekanizmayı nasıl güçlendirebiliriz, bunun için çalışıyoruz." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 22-23 Ekim'de düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı ile ilgili basına bilgi verdi ve soruları yanıtladı.

Türkiye ile Yunanistan'ın değerli NATO müttefikleri olduğunu belirten Stoltenberg, Doğu Akdeniz'deki gerginlik konusunda endişeli olduğunu, NATO için gerginliğin azalmasının ve müttefikler arasında istenmeyen olayları ya da kazaları önlemenin önemli olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, bu nedenle denizde ve havada tarafların nasıl davranacağını belirlemek için ayrıştırma usulleri mekanizması kurulduğunu, aynı zamanda 7 gün 24 saat kurulacak iletişim için bir acil durum hattı oluşturulduğunu hatırlattı.

Stoltenberg, bütün bunlarla tehlikeli durumların önlenmesinin amaçlandığını vurgulayarak şunları dile getirdi:

"Bu tür çabalarımıza devam edeceğiz. NATO karargahındaki askeri teknik çalışmalar olan bu ayrıştırma usulleri, aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlığın altında yatan esas sorunların görüşüleceği istikşafi görüşmelerin sağlanmasını amaçlayan Almanya öncülüğündeki çabaları desteklemektedir. Bu iki yönlü çaba birlikte devam ediyor."

"NATO ve AB gerginliğin düşmesini istiyor"

Stoltenberg, Yunanistan'ın NATO'daki çatışmayı önleme mekanizması yerine Avrupa Birliği'nden (AB) yardım istemeyi tercih ettiğine, bunun NATO ile AB arasında görüşülüp görüşülmediğine yönelik bir soru üzerine, önemli olanın gerginliği düşürmek olduğunu, NATO'nun da buna odaklandığını, AB'nin de bu isteği paylaştığını aktardı.

"Bu yüzden NATO'da oluşturduğumuz mekanizmayı nasıl güçlendirebiliriz, bunun için çalışıyoruz." diyen Stoltenberg, AB yönetimiyle ve AB ülkelerinin liderleriyle temas halinde olduğunu söyledi.

Stoltenberg, "Birlikte gerginliğin azaltılması için çalışıyoruz." diye konuştu.

S-400 savunma sistemleri

Stoltenberg, Türkiye'nin satın aldığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili bir soru üzerine, Türkiye'nin bu sistemleri satın almasından endişe duyduğunu, bunu daha önce de ifade ettiğini belirtti.

S-400'lerin NATO sistemlerine entegre olamayacağını kaydeden Stoltenberg, şunları aktardı:

"Ben alternatifler bulmaya yönelik çabaları destekledim. Türkiye ile ABD arasında Patriot bataryaları konusunda temaslar olduğunu biliyorum. Türkiye ile Avrupalı NATO müttefikleri arasında da Fransız-İtalyan hava savunma sistemi SAMP-T için temaslar oldu. Bu zor bir konu. Farklı müttefiklerin nasıl savunma sistemlerine sahip olacakları ulusal bir karar. Ama NATO için önemli olan bunların birlikte çalışabilirlikleri ve hava ve füze sistemlerinin entegre edilebilmesi. Rus S-400 sistemi için bu mümkün değil."

NATO gündemi

NATO Savunma Bakanları Toplantısı hakkında bilgi veren Stoltenberg, iki gün boyunca ele alınacak önemli konular arasında caydırıcılık ve savunmanın güçlendirilmesi, toplumların direncinin kuvvetlendirilmesi, adil yük paylaşımı ve Afganistan ile Irak'taki NATO misyonlarının bulunduğunu söyledi.

Savunma harcamalarına değinen Sloltenberg, Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın harcamalarının 6 yıldır arttığını, artışın yüzde 4,3'e ulaştığını, bu trendin devamını beklediklerini belirtti.

Stoltenberg, Rusya'nın büyüyen füze programına karşı siyasi ve askeri tedbirler alındığını hatırlatarak NATO'nun hava ve füze savunmasını geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.

NATO'nun nükleer caydırıcılığının güvenli kalması ve etkinliğini vurgulayan Stoltenberg, silahsızlanmaya yönelik taahhütlerin sürdüğünü, Avrupa'daki nükleer silahların son 30 yılda yüzde 90 azaltıldığını kaydetti.

Stoltenberg, silahların azaltılmasını öngören ve gelecek yılın başında süresi dolacak yeni START anlaşmasının geleceğinin önemine vurgu yaptı ve bunun ABD ve Rusya tarafından uzatılmasını desteklediklerini bildirdi.

NATO'nun uzay çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Stoltenberg, "Rusya ve Çin gibi bazı ülkeler uyduları kör edecek, etkisiz hale getirecek veya düşürecek sistemler geliştiriyor. Uzay, bizim için füzelerin seyri, iletişimi ve tespiti konusunda esas önemi teşkil ediyor. Hızlı, etkili ve güvenli uydu iletişimi askerlerimiz için hayati önemde. Yarın savunma bakanlarının Almanya'nın Rammstein kentinde NATO Uzay Merkezi kurulmasına yönelik mutabakata varmalarını bekliyorum." dedi.

Stoltenberg, bu merkezin NATO misyonlarının iletişimini desteklemek için odak noktalardan biri olacağını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Afganistan ile Taliban arasındaki barış görüşmelerini ve Irak'ın uluslararası terörle mücadelesini desteklediklerini dile getirdi.

Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO, Türkiye ile Yunanistan arasındaki mekanizmayı güçlendirmek istiyor - Son Dakika

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