Son Dakika Haberleri: Nauert, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Adaylığından Çekildi

Nauert, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Adaylığından Çekildi

42 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği adaylığından çekildiği bildirildi.

Nauert, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Adaylığından Çekildi, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği adaylığından çekildiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, yaptığı yazılı açıklamada, Nauert'in BM Daimi Temsilciliğine adaylıktan çekilmesine ilişkin ifadelerine yer verdi.

Buna göre Nauert, BM Daimi Temsilciği pozisyonuna kendisini aday gösterdiği için Başkan Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya teşekkür etti. Nauert, çekilme kararına ilişkin, "Son iki ay ailem için çok yorucu oldu. Bu sebeble ailemin yararına adaylıktan çekiliyorum." ifadesini kullandı.

Nauert, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak Trump yönetimi altında görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek, Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına da teşekkür etti.

Bakan Pompeo da Nauert'in kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Heather Nauert, ekibimin kıdemli bir üyesi olarak görevlerini mükemmel şekilde yerine getirdi. ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçiliği adaylığından çekilme kararına saygı duyuyorum. Heather'a gelecekteki tüm girişimlerinde başarılar diliyor ve kendisinin aldığı her rolde bu ulusun büyük bir temsilcisi olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ülkesinin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine aday gösterdiği Nauert için "Çok yetenekli, çok akıllı, çok hızlı ve bence herkes tarafından saygı görecek." ifadesini kullanmıştı, fakat Daimi Temsilcilik pozisyonuna gelmesi için ABD Senatosunca onaylanması gereken Nauert, "siyasi tecrübesizlik" gerekçesiyle eleştiriliyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:57 Kaynak: AA

Heather Nauert, Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, Bildirgeyi İmzalayıp ABD'de Ulusal Acil Durum İlan Etti ABD Başkanı Trump, Türkiye Büyükelçiliği İçin Adayını Açıkladı

KKTC'de Yakalanan 2 FETÖ Üyesi Türkiye'ye İade Edildi Yılmaz Vural'ın, İYİ Partiden Belediye Başkan Aday Olacağı İddia Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 06:39:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nauert, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Adaylığından Çekildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]