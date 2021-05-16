Nazan Şoray Ohio'dan göl evi aldı - Son Dakika

Nazan Şoray Ohio'dan göl evi aldı

16.05.2021 15:05
Nazan Şoray Ohio'dan göl evi aldı, System.String[]

Nazan Şoray, uzun süredir aradığı evi Amerika'nın Ohio eyaletinde buldu.

Nazan Şoray, uzun süredir aradığı evi Amerika'nın Ohio eyaletinde buldu. Sanatçı, Cleveland şehrinde bulunan ve göl kenarında konumlanan evi çok beğenince kesenin ağzını açtı.

1889 yılında inşa edilen eve 1 milyon dolar ödeyen Nazan Şoray, "Göl evi beni çok dinlendiriyor. Pandemiden kaynaklı tercih ettim bu yatırımı. Şimdi gidemiyorum ama en yakın zamanda gidip uzun süre kalacağım" dedi.

Nazan Şoray, 7 odası, 2 salonu ve 3 banyosu bulunan, ayrıca özel bir rıhtımı da olan göl evinde misafirlerini ağırlayacağı günü iple çektiğini söylüyor.

Nazan Şoray Ohio'dan göl evi aldı

Anası Sezen'de yavrusu Bülent'te

Sezen Aksu'nun geçen yıl sahiplendiği Boza adlı eşek yavruladı. Boza'nın yavrusunu ise sanat dünyasının ünlü isimlerinden Bülent Ersoy sahiplendi.

Sezen Aksu geçen yıl ölmek üzereyken bulunan bir eşeği sahiplenmişti. Sanatçının 'Boza' adını verdiği eşeği Kanlıca'daki yalısında beslediği iddia edilmişti. O iddiaları yalanlayan Aksu, Boza'ya bir çiftlikte bakmaya başlamıştı. Aksu'nun Boza'sı geçtiğimiz günlerde bir yavru dünyaya getirdi. Bunu duyan Bülent Ersoy da yavru sıpanın tüm masraflarını ve bakımını üstlendi.

Nazan Şoray Ohio'dan göl evi aldı

Yine küstüler

Demet Akalın ile Işın Karaca'nın dostluğu bir dargın bir barışık devam ediyor. Son olarak Okan Kurt'un doğum gününe davet edilmediği için kırgınlığını dile getiren Işın Karaca daha sonra Akalın'la sosyal medya üzerinden barışmıştı. Ancak bu barışma yine kısa sürdü. Akalın eski dostunu bütün sosyal medya hesaplarından silmekle kalmayıp WhatsApp uygulamasında da engelledi.

Nazan Şoray Ohio'dan göl evi aldı

Annesi için covid önlemi

Annesi Yıldız Özyener ile yaşayan Hande Yener bu bayramı tam kapanmayla geçirdi. Bayramda gelmek isteyen oğlunu ve akrabalarını korona nedeniyle eve kabul etmeyen ünlü şarkıcı özellikle annesinin yaşından dolayı bu kararı almış. Yener bütün bayramlaşmaları telefondan görüntülü yaptırmış.

Nazan Şoray Ohio'dan göl evi aldı

Köy evi aldı

Sunucu Alp Kırşan ani bir kararla İstanbul'dan Bodrum'a taşınmıştı. Eşi ve iki çocuğuyla Bodrum hayatına alışan Kırşan geçtiğimiz günlerde yeni bir köy evi satın aldı. Yalıçiftlik bölgesindeki büyük bir arazinin içinde olan bu ev için sunucu yaklaşık 1 milyon TL ödedi. Kırşan, burada bağ bahçe işleriyle uğraşmayı planlıyor.

Nazan Şoray Ohio'dan göl evi aldı

Tam havalı poz vereceğim

Ece Vahapoğlu ailesiyle Bodrum'da tatilde. ? Ünlü sunucu, deniz kenarından "havalı" bir pozunu oğluyla çektirdiği fotoğraflarla birlikte Instagram'da paylaştı: "Tam şöyle havalı bir poz vereceğim; 5 saniye sonra durumum devamındaki gibi. Çocukla tatil."

Nazan Şoray Ohio'dan göl evi aldı

Bu kez babası rolünde

Selçuk Yöntem "Aşk-ı Memnu" dizisinde Adnan Bey'i, Kıvanç Tatlıtuğ da eşiyle yasak aşk yaşayan yeğeni Behlül'ü canlandırmıştı.

Kanal D'nin efsane dizisi "Aşk-ı Memnu"da amca ve yeğeni oynayan Selçuk Yöntem'le Kıvanç Tatlıtuğ, 11 yıl sonra yeniden aynı dizide rol almaya hazırlanıyor.

İki ünlü oyuncu, dijital platform için çekilen "Bir Denizaltı Hikayesi" adlı dizinin ikinci sezonunda baba-oğul rolünde seyirci karşısına çıkacak.

Nazan Şoray Ohio'dan göl evi aldı
Nazan Şoray Ohio'dan göl evi aldı

Amerika Birleşik Devletleri, Bülent Ersoy, Nazan Şoray, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Nazan Şoray Ohio'dan göl evi aldı - Son Dakika Magazin


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