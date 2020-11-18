Nazilli Belediyespor evinde Çengelköy'e karşı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Ağrı 1970'e 1-0 yenilerek liderlik koltuğunu kaybeden Nazilli Belediyespor, yarın evinde Çengelköy Futbol Yatırımları ile karşılaşacak. Nazilli İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Ligde 16 puanı bulunan 2'nci sıradaki Nazilli ekibi, 14 puanlı 5'inci basamaktaki rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Kaptan Zafer'in koronavirüse yakalandığı siyah-beyazlılarda sakat Aytaç ile cezalı Berkay forma giyemeyecek.

Grupta 4'üncü basamakta yer alan 14 puanlı Fethiyespor ise aynı saatte 12 puanlı 9'uncu sıradaki Kahta 02'yi konuk edecek. 1'inci Grup'ta teknik direktör Bülent Ataman yönetiminde çıktığı son 2 maçtan 1'er puan çıkaran Manisaspor ise evinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak randevu saat 13.00'te başlayacak. Ligde 3 puanla son sırada yer alan Manisaspor, 11 puanı bulunan 9'uncu sıradaki rakibini yenerek ilk galibiyetini almayı hedefliyor.