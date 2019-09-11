Nazilli belediyespor penaltılarla turladı

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Alkan Parsak (xx), Hasan Cebeci (xx), Bedirhan Soydemir (xx)

Cİ GROUP BUCA: Ceyhun (xx) - Ahmet (xxx), Doğan (x) (Dk. 67 Gökhan Erdöl xxx), Nihat (xx), Asım (xx) (Dk. 91 Bertuğ), Berke (xx), Cuma (xx), Ufuk (x) (Dk. 72 Mustafa Şen x), Gökhan Köseoğlu (x), Enes (x), Tayfur (x) (Dk. 30 İsa xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Hasan Çayrak (xx) - Ufukcan (xxx), Sedat (xxx) (Dk. 83 Sinan xx), Can (xx) (Dk. 88 Burak xx), Serkan (xx) (Dk. 68 Mehmet xx), İsmail (xxx) (Dk. 105 İlyas x), Sergen (x), Tayfun (xxx), Mert (xxx), Hasan Küçük (xx), Yunus (xxx)

GOLLER: Dk. 41 Berke, Dk. 85 Gökhan Erdöl (Buca) - Dk. 40 Yunus, Dk. 47 Mert (Nazilli Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 70 Sergen (Nazilli Belediyespor)

SARI KARTLAR: Mustafa Şen, Nihat, Berke (Buca) - Sergen, Sedat, Hasan Küçük, Hasan Çayrak, İlyas (Nazilli Belediyespor)

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci tur maçında Ci Group Buca'yı seri penaltılar sonucunda 7-5 mağlup eden Nazilli Belediyespor tur atladı. Normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 sona eren maçta Nazilli Belediyespor penaltılarda Mehmet, Mert, Yunus, Hasan Küçük ve İlyas'la 5 atışı da gole çevirirken, Ci Group Buca'da Nihat, Gökhan Köseoğlu ve Berka topu filelerle buluşturdu, ancak Gökhan Erdöl'ün penaltısını Nazilli Belediyespor kalecisi Hasan Çayrak kurtardı.

Maçın 40'ıncı dakikasında Nazilli Belediyespor gol perdesini Yunus'la açtı: 1-0. Ev sahibi Buca ise 1 dakika sonra Berke ile eşitliği yakaladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Nazilli Belediyespor 47'de Mert'le öne geçti ancak 70'inci dakikada Sergen'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Buca 85'te Gökhan Erdöl'le beraberliği yakaladı: 2-2. Maçta denge bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Nazilli Belediyespor penaltılarda Ci Group Buca'ya üstünlük sağlayıp toplamda maçı 7-5 kazandı.