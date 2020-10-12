Nazilli Cumhuriyet Mahallesi yenileniyor - Son Dakika

Nazilli Cumhuriyet Mahallesi yenileniyor

12.10.2020 13:36
Nazilli Cumhuriyet Mahallesi yenileniyor, System.String[]

Nazilli Belediyesi ilçe genelinde başlattığı yol hamlelerine Cumhuriyet Mahallesi'yle devam ediyor.

Nazilli Belediyesi ilçe genelinde başlattığı yol hamlelerine Cumhuriyet Mahallesi'yle devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli gerçekleşecek çalışmalar 187 sokak'ta Nazilli Belediyesi'nin yol kazıma işlemleriyle başladı.

Altyapıda içme suyu ve ana hatların yenileceği, üst yapıda ise parke taşı döşemesi ve çevre düzenlemesinin yapılacağı çalışma en kısa sürede tamamlanacak. Mahalle sakinlerinin üst katlara daha etkin içme suyu çıkartılması talebinin karşılanacağı hat çalışması, kazıma işlemleri sonrasında ASKİ ekiplerince başlayacak.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, haftanın ilk mesai gününde çalışmaları yerinde inceleyerek kazıma işlemlerinin hızla tamamlanması talimatını verdi.

Özcan mahalle sakinleriyle sohbet ederken yaptığı açıklamasında: "Cumhuriyet Mahallemizin yollarının yüzde 70'i geçmiş kullanımdan ya da çeşitli kurumların altyapı işlemlerinden bozulmuş halde. İlk etap olarak Cumhuriyet Mahallemizin trafik akışı yoğun ana arterlerini, akabinde de ara sokaklarını yenileyeceğiz. Burada Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na ve ASKİ ekiplerine teşekkür ediyoruz. Biz göreve geldiğimiz gün 'bozmak için yol yapmayız' demiştik. Altyapısı tamamlanan tüm yollarımızda üst yapıyı tamamen yeniliyoruz. Böylelikle hem tasarruf, hem de kullanım kolaylığı sağlanmış oluyor. Mahalle sakinlerimizden kısa süreli vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışlarından dolayı şimdiden teşekkür ederiz. Bu süreçte talepleri doğru eksende ileten ve bizlere yardımcı olan muhtarımıza da teşekkürü borç bilirim. Cumhuriyet Mahallemizin yenilenme süreci Nazillimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - AYDIN

Nazilli Cumhuriyet Mahallesi yenileniyor
Nazilli Cumhuriyet Mahallesi yenileniyor
Nazilli Cumhuriyet Mahallesi yenileniyor

Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nazilli Cumhuriyet Mahallesi yenileniyor - Son Dakika

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