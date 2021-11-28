NAZİLLİ'DE BOĞALAR OKUL YARARINA GÜREŞTİ - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde boğa güreşi festivalinin ilki düzenlendi. Boğa güreşleri Yaylapınar Mahallesi'nde yapılırken, boğalar Yaylapınar İlköğretim Okulu yararına güreşti. Boğa güreşlerinde Türkiye'nin 4 bir yanından gelen 120 boğa güreşti.

Nazilli Belediyesi ve Yaylapınar Boğa Güreşi Komitesi tarafından düzenlenen 1'inci Boğa Güreşi Festivali renkli ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Boğa güreşinde Türkiye'nin çeşitli illerinden 120 boğa mücadele etti. Nazilli Belediyesi Sosyal Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen boğa güreşi festivaline AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mehmet Abak, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, besiciler ve çok sayıda izleyici katıldı. Yapılan boğa güreşlerinden elde edilecek gelir ile Yaylapınar İlköğretim Okulu'nun eksikliklerinin giderileceği bilgisi verildi. Yaylapınar Mahalle Muhtarı Hakan Yıldırım, "Bugün sevinçli bir gün yaşıyoruz. İlk kez 1'inci Boğa Güreşi Festivalimizi gerçekleştiriyoruz. İnşallah bunu geleneksel hale getirerek her yıl düzenleyeceğiz. Şu anda Nazilli'de arenamızda Türkiye'nin 4 bir yanından gelen 120 seçkin boğalarımız güreş tutuyorlar. Güreşlerimizden elde edilen gelir ile mahallemizde bulunan ilköğretim okulumuzun eksikliklerini gidereceğiz. Yani boğalarımız okulumuzun yararına güreşiyorlar. Havanın da çok güzel olması bizleri de oldukça sevindirdi" dedi.

Yaylapınar İlköğretim Okulu yararına düzenlenen güreşte, baş, başaltı ve deste gruplarında birbirinden güzel boğalar arenada kozlarını paylaştı. Boğa güreşi izleyicilerden büyük alkış aldı. Belediye Başkanlığı Kupası'nı Sultanhisar'dan Akif Soytürk'ün 'Kahraman Cerrah' isimli boğası kazandı. Soytürk'e kupasını AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Komite Başkanı Yaylapınar Muhtarı Hakan Yıldırım birlikte verdi.