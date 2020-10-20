Nazilli'de Korona virüs denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika

Nazilli'de Korona virüs denetimi gerçekleştirildi

20.10.2020 13:33
Nazilli'de Korona virüs denetimi gerçekleştirildi, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele sürüyor. Ülkemizde 9 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs ile mücadele kapsamında Nazilli ilçesinde Korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Nazilli genelinde 'sağlık için, hepimiz için' mottosuyla, Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve personeli, meslek odaları, genel kolluk birimleri ve özel kolluk birimlerinin katılımıyla kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetim faaliyetinde esnaf ve vatandaşlar Kovid-19 tedbirleri ve kontrollü normalleşme hakkında bilgilendirildi. Maske, temizlik ve sosyal mesafenin önemine vurgu yapıldı. - AYDIN

Nazilli'de Korona virüs denetimi gerçekleştirildi
Nazilli'de Korona virüs denetimi gerçekleştirildi
Nazilli'de Korona virüs denetimi gerçekleştirildi
Nazilli'de Korona virüs denetimi gerçekleştirildi

Koronavirüs, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nazilli'de Korona virüs denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Büyük zafer için tarih verildi: Azerbaycan 10-15 gün sonra toprak bütünlüğünü sağlayacak Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Milyonluk tazminattan feragat eden gazi, kirada oturuyormuş "Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Babasını öldüren genç, "Ailevi sorunlarımız vardı" dedi Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor
Cepheyi Ermenistan'a dar eden Azerbaycan ordusunun kilit noktası olan üç general dikkat çekti Cepheyi Ermenistan'a dar eden Azerbaycan ordusunun kilit noktası olan üç general dikkat çekti         
13:12
İtalya'da 30 kadına bilinçli olarak HIV bulaştıran bir kişiye, 24 yıl hapis cezası İtalya'da 30 kadına bilinçli olarak HIV bulaştıran bir kişiye, 24 yıl hapis cezası         
12:43
Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde         
11:52
Adana'da polislerin dezenfektan sorduğu taksici, tıraş losyonu gösterdi Adana'da polislerin dezenfektan sorduğu taksici, tıraş losyonu gösterdi         
11:34
Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır         
10:49
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
El frenini çekmeyi unuttuğu aracı camdan içeri atlayarak durdurdu El frenini çekmeyi unuttuğu aracı camdan içeri atlayarak durdurdu         
10:40
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür         
10:01
Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak         
09:57
Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı         
09:35
İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
09:33
Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması         
09:24
İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti         
08:42
Koronavirüse yakalanan eşine Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti         
08:41
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı vücudunu yağladığı anları paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı vücudunu yağladığı anları paylaştı         
00:04
6 yaşındaki çocuk, kardeşinin bebek arabasını yürüyen merdivenlere itti! Yüreklerin ağza geldiği an kamerada 6 yaşındaki çocuk, kardeşinin bebek arabasını yürüyen merdivenlere itti! Yüreklerin ağza geldiği an kamerada         
21:53
Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 13:38:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nazilli'de Korona virüs denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei