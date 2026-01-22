Nazilli\'de tüm dernekler \'Bayrak\' için buluştu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tüm derneklerin katılımıyla Türk Bayrağına yapılan çirkin saldırıyı kınama açıklaması yapıldı. Yoğun yağmur yağışı nedeniyle Erzurumlular Dernek Binası içerisinde yapılan açıklamada özellikle doğu bölge illerinin derneklerinin katılımı dikkat çekti.

Yoğun yağış nedeniyle Erzurumlular Dernek Binası içerisinde yapılan açıklama öncesi Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra tüm dernekler adına Nazilli Muharip Gaziler Dernek Başkanı Hasan Karataş konuştu. Karataş, ortak basın açıklamasında, "Bugün yüreğimiz kırık, vicdanımız yaralıdır. Bugün burada, milletimizin ortak değeri olan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa karşı duruşumuzu ifade etmek için toplandık. Bu duruş; öfkenin değil, bilincin, saygı ve sorumluluğun sesidir. Türk milletinin onurunu, bağımsızlığını ve ortak hafızasını temsil eden Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saygısızlık, hepimizi derinden incitmiştir. Türk bayrağı; yalnızca bir kumaş parçası ve bir sembolden ibaret değildir. O bayrak, bu vatan uğruna toprağa düşen şehitlerimizin ve gazilerimizin kanıyla al rengini almış, gölgesinde bir milletin var olma mücadelesini taşımıştır. Her dalgalanışında tarih vardır, emek vardır, fedakarlık vardır. Bu nedenle bayrağa yapılan her saygısızlık, sadece bir simgeye değil; milletimizin ortak değerlerine, birlik ve beraberliğine, geçmişine ve geleceğine yapılmış bir saygısızlıktır. Bizler bu topraklarda farklı düşüncelerle yaşayabiliriz; ancak bayrağa saygı, tartışmanın değil, ortak vicdanın konusudur. Bayrak, siyaset üstüdür; bayrak, milletin kalbidir. Buradan açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz: Türk bayrağına yapılan bu çirkin ve kabul edilemez davranışı şiddetle kınıyoruz. Sessiz kalmıyor, görmezden gelmiyor ve normalleştirmiyoruz. Tepkimiz; öfkeyle değil, bilinçle; ayrıştırarak değil, birleştirerek; şiddetle değil, hukuk ve sağduyu içinde olacaktır. Herkesi ortak değerlerimize daha fazla sahip çıkmaya, özellikle genç nesillerimize bayrağın anlamını, taşıdığı kutsal sorumluluğu hatırlatmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki; Bayrağına saygı duymayan bir anlayış, birlikte yaşama kültürünü de zedeler. Bayrağına sahip çıkan bir millet ise, asla yolunu kaybetmez. Hainler unutmasın ki hesabı sorulacak elleri kırılacaktır" ifadelerini kullandı. - AYDIN