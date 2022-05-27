Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

27.05.2022 23:27
Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aydın'ın Nazilli ilçesi İsabeyli ve Turan mahallelerinde Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan baskınlarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir kişi de tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesi İsabeyli ve Turan mahallelerinde Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan baskınlarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir kişi de tutuklandı.

Nazilli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre ekipler, İsabeyli Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsı takibe alarak operasyon için düğmeye bastı. Zehir tacirinin İsabeyli ve Turan Mahallesi'nde bulunan adreslerinde eş zamanlı adli arama gerçekleştiren ekipler, yüklü miktarda 'marihuana' isimli uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirdi. Uyuşturucu madde geliri olduğu değerlendirilen yüklü miktarda paraya el konulurken, savcılık talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan zehir taciri B.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu, İsabeyli, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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